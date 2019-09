Falkensee

Was als Schülerstreik begann, ist am Freitag in Falkensee zu einem Protest der Generationen geworden. Neben Kinderrädern und Schulranzen waren am „Friday for Future“ ebenso viele Erwachsene mit Fahrradanhängern und selbst gemalten Plakaten zu sehen – mal an einem Besenstiel befestigt, mal am Fahrrad oder gle...