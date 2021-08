Falkensee

Angesichts der furchtbaren Nachrichten aus Afghanistan macht sich dieser Tage oft ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit breit. Um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen und Möglichkeiten der Unterstützung aufzuzeigen, fand am Montagabend ein Friedensgebet in der Kirche Seegefeld in Falkensee statt. Eingeladen hatte dazu Luisa Sinate, Theologin und Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreises Falkensee.

Teelichter wurden von den Teilnehmenden angezündet

„Es war ein Anliegen von mehreren Stimmen in der Kirche, dass wir beten möchten und Menschen einen Punkt bieten wollen, wo sie zusammenkommen und teilen können, was sie bewegt. Nicht nur untereinander, sondern auch vor Gott“, erzählt Sinate. Sie bereitete für das Gebet vor, dass die Teilnehmenden ein Teelicht anzünden und eine Fürbitte sprechen durften. Dabei zeigte sich auch die persönliche Betroffenheit einiger Anwesenden: Ein ehemals selbst in Afghanistan stationierter Soldat betete für die Kameraden vor Ort. Eine Mutter, die um ihre Töchter in Afghanistan bangt, zündete unter Tränen ein Teelicht an. Und immer wiederkehrend – der Wunsch nach Frieden.

Luisa Sinate engagiert sich schon seit 2016 als Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreises Falkensee. In diesem Rahmen arbeitet sie mit Geflüchteten aus verschiedensten Ländern zusammen. „Ich berate und mache Seelsorge. Vor allem halte ich den persönlichen Kontakt und überlege, in welche Richtung sich die Menschen entwickeln können“, erzählt Sinate. Sie hilft zum Beispiel auch dabei, die richtigen Kontakte zu finden im oft langwierigen Asylverfahren. Schon vor ihrem Engagement als Flüchtlingsbeauftragte setzte sich Sinate für Geflüchtete ein und arbeitete ehrenamtlich in der Willkommensinitiative Wustermark.

Sinate begleitet afghanische Geflüchtete

Im Rahmen ihrer Arbeit begleitete Sinate auch Geflüchtete aus Afghanistan, die nun wieder auf sie zugekommen sind und um Unterstützung bitten. „Zum Teil ist der Aufenthaltsstatus der Menschen noch immer nicht geklärt. Viele haben Angehörige in Afghanistan und der Familiennachzug ist oft nicht möglich“, berichtet Sinate. Die Situation sorgt bei vielen Betroffenen für Verzweiflung: „Sie haben keine Ahnung, was oder ob sie irgendetwas machen können. Im Moment gibt es keine Chancen aus Afghanistan herauszukommen, wenn man nicht direkt für ein westliches Land gearbeitet hat“, so die Flüchtlingsbeauftragte.

Sinate versucht einerseits, psychische Unterstützung zu geben, möchte aber auch ganz konkret etwas bewegen: „Ich sammle die Fälle und werde sie der Bundesregierung melden. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass es doch irgendwann ein Aufnahmeprogramm für die Familien von Geflüchteten hier geben wird.“ Sinate regte während der Andacht dazu an, selbst aktiv zu werden und beispielsweise Petitionen zu unterschreiben oder Geld zu spenden. „Nach der Andacht haben die Menschen, die da waren, ausführlich von der Lage berichtet und wir haben Kontakte ausgetauscht. Dabei ist noch einmal deutlich geworden, wie groß der Bedarf ist und wie gefährlich die Situation für viele Menschen ist“, erzählt Sinate.

Kirchenkreis Falkensee möchte Zeichen setzen

Sie unterstützt in ihrer Funktion als Flüchtlingsbeauftragte auch Kirchengemeinden, die sich im Bereich der Flüchtlingsarbeit einsetzen möchten. „Eine der Aufgaben ist dabei, dass ich immer mal wieder Gottesdienste und Andachten organisiere mit Schwerpunkten zum Thema Flucht“, erkärt Sinate. Auch wenn die Andachten klar christlich geprägt sind, macht die Theologin deutlich: „Ich versuche, das so offen wie möglich zu halten – jeder und jede darf kommen.“ Mit der Andacht für Afghanistan war auch das Anliegen verbunden, als Kirchenkreis ein Zeichen zu setzen: „Wir wollen zeigen, dass dieses Thema wichtig ist und dass wir es auf dem Schirm haben“, sagt Sinate klar.

Von Leonie Mikulla