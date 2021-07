Frisches Sushi made in Falkensee

Falkensee

Bei Sushi scheiden sich bekanntlich die Geister. Für die einen eine Delikatesse und einen Ausflug ins spezielle Restaurant wert, für die anderen ein wenig schmackhafter Mix aus Fisch, Avocados und Algen. Wer sich selber zur ersten Gruppe zählt, wird sicherlich ganz genau hingeschaut haben, als Ende April die Yoko Sushi-Filiale an der Schönwalder Straße, unweit der Immanuel-Kant-Gesamtschule, eröffnet hat.

Wer nicht vor Ort war, hat wohl über einschlägige Liefer-Apps, die sich trotz der Restaurantöffnungen noch hoher Beliebtheit erfreuen, herausgefunden, dass es jetzt Sushi Made in Falkensee gibt. Dennis Ulrich leitet die Filiale des Franchise-Unternehmens in der Gartenstadt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er führt bereits seit 2018 eine Filiale in Berlin-Spandau, die Falkensee als Liefergebiet ausprobierte. „Trotz des relativ hohen Mindestbestellwertes damals wurde das Angebot gut angenommen, so dass wir vorgeschlagen haben, es direkt in Falkensee zu versuchen“, erklärt der 28-Jährige.

Seit der Eröffnung der Falkenseer Filiale sank auch der Mindestbestellwert drastisch. Dennoch unterscheiden sich die Werte im Liefergebiet, welches von Brieselang und Schönwalde über Falkensee und Dallgow bis nach Elstal und Wustermark reicht. Die Bestellung kann natürlich auch selbst abgeholt werden.

Der Tipp vom Chef: Die VIP-Rolle aus Reis, flambiertem Lachs, Thai-Spargel, hausgemachter Mayonnaise, Honig-Senf-Sauce und Frühlingszwiebeln (hier rechts im Bild). Quelle: Max Braun

Auch unentschlossene Kunden können hier viel ausprobieren, erklärt Dennis Ulrich: „Wir haben mittlerweile viele Hähnchenvarianten und auch vegetarische und vegane Angebote, es muss also nicht immer Lachs sein.“ Dennoch ist das Lachsmenü immer noch eine der beliebtesten Sushi-Platten, erklärt er.

Dieses Menü hat jetzt allerdings große Konkurrenz von den sogenannten „Bowls“ also Schalen bekommen, die man sich etwa mit Reis, Hähnchen, Gemüse und selbstgewählter Soße zusammenstellen kann. An jedem Wochentag kann ab Mittag bis 21.30 Uhr per Telefon, per App oder über die Webseite bestellt werden.

Von Max Braun