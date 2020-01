Falkensee

Mit etwa 60 km/h fuhr ein älterer Mann Montagabend mit seinem Auto ungebremst in der Coburger Straße in Falkensee in einen parkenden Pkw. Seine Beifahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Frontscheibe war beschlagen

Wie der Senior anschließend der Polizei mitteilte, sei seine Sicht im Auto plötzlich stark eingeschränkt gewesen. Offensichtlich war die Heizung des Pkw defekt, wodurch die Frontscheibe aufgrund der niedrigen Außentemperaturen, so stark beschlug, dass der Fahrer nichts mehr sah. Dennoch fuhr der Senior noch einige Meter mit hohen Tempo weiter, bis es zu dem Unfall kam. Es entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro.

Von MAZ