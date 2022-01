Falkensee

Experimentell startete eine Gruppe von 15 jungen Menschen jüngst ins neue Jahr: Den gesamten Januar über versuche man, sich ausschließlich vegan zu ernähren, berichtet Anais von Fircks vom Jugendnetzwerk „Fridays For Future“. Hintergrund: der bundesweit ausgerufene „Veganuary“ – eine in Großbritannien gegründete Aktionsform aus dem Jahr 2014, bei der die Teilnehmer versuchen, sich den gesamten Monat Januar über hinweg vegan, also ohne Tierprodukte, zu ernähren.

15 Falkenseer Jugendlichen testen sich gemeinsam beim „Veganuary“ aus

15 Jugendliche aus der Gartenstadt beteiligen sich gemeinsam an dieser Aktion, tauschen sich dabei regelmäßig aus, fachsimpeln über Rezepte und besprechen auch die Schwierigkeiten, die ihnen beim Einkaufen dabei mitunter über den Weg laufen. „Ich war erstaunt, wie vielfältig eine vegane Ernährung sein kann“, berichtet Charlotte Lang. „Ich werde durch meine Erfahrungen im ,Veganuary’ jetzt öfter vegan kaufen, kochen oder essen“, so ihre persönliche Bilanz.

Verbunden per Videokonferenz wurde auch schon gemeinsam vegan gebacken. Quelle: FFF Falkensee

Die Motivation einer veganen Ernährung würden bei den teilnehmenden Jugendlichen vor allem darin liegen, das Tierwohl zu stärken sowie Klima und Umwelt zu schützen. Denn eine vegane Ernährung würde eine Menge CO2 einsparen. So habe der britische Ökologe Joseph Poore errechnet, dass ein deutscher Veganer jährlich durchschnittlich zwei Tonnen CO2 weniger verbrauche als ein Deutscher, der Fleisch isst, berichtet Anais von Fircks. Das liege vor allem an der Produktion und dem notwendigen Agrarland.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um auch anderen Menschen das Thema Veganismus näher zu bringen, organisierte die „Fridays For Future“-Ortsgruppe Falkensee (FFF) bereits im vergangenen Jahr mehrere vegane Backaktionen. Coronakonform fanden dazu Onlinetreffen statt, bei denen gemeinsam gebacken wurde. Willkommen – und bereits zum Großteil auch vertreten – seien bei solchen Veranstaltungen alle Altersgruppen, sagt von Fircks. Die Zutaten für das gemeinsame Backen werden dabei vom Jugendforum Falkensee bezahlt und den Teilnehmenden kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir wollen damit den Zugang zu einer veganen Ernährung vereinfachen und auch Vorurteile abbauen“, erklärt Clara Niemann von der Falkenseer FFF-Ortsgruppe. „Nicht selten hören wir Sätze wie: ,Vegan? Das schmeckt doch sicher nicht.’ Im Nachhinein sind aber viele überrascht, wie lecker es dann doch ist“, weiß Niemann zu berichten.

Im Februar bäckt Falkenseer FFF-Ortsgruppe gemeinsam vegane Macarons

Die nächste Backaktion ist bereits längst in Planung. Am 6. Februar (Sonntag) sollen um 14 Uhr vegane Macarons kreiert werden. Erneut über eine gemeinsame Online-Aktion auf der Videokonferenz-Plattform Zoom. Alle Interessierten können sich für weitere Informationen gern an die FFF-Ortsgruppe Falkensee wenden. Diese ist erreichbar per E-Mail unter falkensee@fridaysforfuture.is sowie über den Instagram-Account @f4ffalkensee.

Auch Brownies wurden bereits in Falkensee veganisiert gebacken. Quelle: FFF Falkensee

Ortsgruppe von „Fridays For Future“ im März 2019 gegründet

Die Falkenseer Ortsgruppe der globalen Klimaschutzbewegung „Fridays For Future“ gründete sich im März 2019. Sie organisierte seitdem in der Gartenstadt mehrere Klimastreiks. Vor den Kommunalwahlen 2019 übergaben die Jugendlichen zudem einen Forderungskatalog an Kommunalpolitik und Verwaltung zum Thema Klimakrise und Klimaschutzbemühungen.

Von MAZonline