Falkensee

Die Nachrichten häufen sich in den vergangenen Tagen: So ereigneten sich im Bereich der Polizeidirektion West innerhalb von zwölf Stunden elf Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Wild. An verschiedenen Orten kollidierten im Havelland Autofahrer mit Wildschweinen, Rehen und sogar mit einem Dachs. „Glücklicherweise kamen in allen Fällen keine Personen zu Schaden“, so die Polizei mit der guten Nachricht.

Aber es gibt auch Unfälle mit Verletzten, wie der Unfall in der Nacht zum Sonntag bei Velten zeigt. Wegen Wildwechsels kam es zu einem Auffahrunfall, zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Wildunfall zwischen Leegebruch und Velten Quelle: Julian Stähle

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit werden erfahrungsgemäß die Wildtiere wieder aktiver und die Fahrt vor allem übers Land wieder gefährlicher. „Wildtiere trifft man jetzt mitunter vermehrt auf Straßen an und es kommt häufiger zu Unfällen“, sagt Simon Harre, Polizeiobermeister in Brandenburg/Havel.

In Wildschwein-Rotte gefahren

Er berichtet auch von einem Unfall auf der Autobahn: „Ein Kleintransporter fuhr auf der Bundesautobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Dreieck Havelland in eine Rotte Wildschweine. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.“

Vor allem die L 16 und L 20 sind für vermehrten Wildwechsel in der Polizeistatistik bekannt: So stieß ein Pkw an einem Tag gegen 6 Uhr in Schönwalde-Glien mit einem Wildschwein zusammen. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden und der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, hieß es kürzlich im Polizeibericht. Etwa eine Stunde später kollidierte auf der selben Straße wieder ein Pkw mit Wild, diesmal allerdings mit einem Reh. Auch hier war das Fahrzeug anschließend nicht mehr fahrbereit.

Kollision mit einem Reh

Und damit nicht genug: Um kurz vor 6 Uhr stieß ein Pkw auf der B 102 bei Semlin mit einem Reh zusammen, notierte die Polizei. Der Schaden wird hier auf 1500 Euro geschätzt. „Und wir stehen jetzt erst am Anfang der Saison – vor allem im November und Dezember ist das Wild auch vermehrt unterwegs“, sagte der Beamte. Polizisten mussten auch schon mal ein Reh mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leid erlösen, erzählt Simon Harre.

Wie soll sich nun der Autofahrer verhalten, wenn er Tiere auf der Fahrbahn bemerkt? „Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen an, behalten Sie die Fahrbahnränder auch im Auge“, sagt der Polizeiobermeister.

Auf keinen Fall ausweichen!

Und wenn ein Tier auf der Fahrbahn oder am Fahrbahnrand steht? „Bremsen sie ab, weichen sie nicht aus, betätigen Sie die Hupe, fahren Sie mit Abblendlicht“, rät der erfahrene Beamte.

Insgesamt verursachte der Wildwechsel der Tiere in nur einer Nacht am Wochenende alleine auf dem Gebiet der Polizeidirektion West Schäden von über 20 000 Euro – doch zum Glück ohne Verletzten. „Denken Sie daran: Wo ein Tier die Fahrbahn betritt, können noch weitere Tiere folgen“, weiß Simon Harre aus Erfahrung und bittet die Verkehrsteilnehmer jetzt in der dunklen Jahreszeit: „Bitte beherzigen Sie unsere Tipps.“

Von Ulrich Hansbuer