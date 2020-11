Gabriele Stanzel aus Falkensee bekümmert vor allem der Tonfall der Hallenbaddiskussion

Falkensee

„Es fühlt sich wirklich an, als würden wir in einer gespaltenen Stadt leben“, seufzt Gabriele Stenzel. Die 76-jährige Ur-Falkenseerin verfolgt die Debatte um den Bau des Hallenbades seit langer Zeit. „Dass ein Schwimmbad in einer wachsenden Stadt Falkensee zur Infrastruktur gehört, ist für mich absolut unstrittig“, sagt sie. Auch wenn sie sich klar positioniert – was ihr überhaupt nicht gefällt - sind die zunehmende Schärfe und Unsachlichkeit in der Debatte um den Bau des Bads. Von Anfang an habe es „dieses „Wir haben Recht“ gegeben“, erinnert sie sich, „auf beiden Seiten“. Der Sache sei das nicht wirklich dienlich. Auch dass, laut Argumentation der Hallenbadgegner, offenbar verschiedene Bedürfnisse gegeneinander ausgespielt werden sollen, bringt sie auf die Palme. „Die Frage, was wichtiger ist – ein Hallenbad oder moderne Technik in der Schule – die stellt sich doch gar nicht“, sagt sie. „Beides ist notwendig. Diskussionen darüber spalten doch nur“.

Ein Schwimmbad kostet Geld – das kosten Kunst und Kultur aber auch

Dass ein Schwimmbad Geld koste, auch im Unterhalt, „das ist doch völlig klar, auch denjenigen, die den Bau des Bads befürworten“, sagt die 76-Jährige und fügt hinzu: „Gleiches gilt jedoch auch für Kunst und Kultur. Trotzdem ist beides ein immens wichtiger Teil unseres Lebens und prägt unsere Gesellschaft. Wo kämen wir denn ohne das hin?“ Ein Schwimmbad sei zudem ein sozialer Treffpunkt. „Es dient sowohl dem Schulschwimmsport als auch dem Vereins- und Individualschwimmen. Damit ist es eine Vorsorgeeinrichtung im allerbesten Sinne – für die gesamte Bevölkerung.“ Wer das nicht gelten lasse und nur an die jährlichen Zusatzkosten denke, begreife nicht, dass „Kultur und Sport immer schon Zusatzmittel erforderten, aber eben auch zu einem kulturvollen und urbanen Leben dazu gehören“.

Lebensqualität einer Stadt bemisst sich nicht nur an Kitas und Schulen

„Wir wollen doch einfach nur schwimmen“, seufzt Gabriele Stanzel wenige Tage vor dem Bürgerentscheid über den Bau des Bads. Eine ökologische und nachhaltige Bauweise des Bads „sollte selbstverständlich sein“. Auch andere Luxuselemente wie einen Kamin, eine Rutsche oder Sprunganlagen benötige ein neues Hallenbad ihrer Meinung nach nicht. All dies sind Argumente, die Gegner des geplanten Bads immer wieder kritisiert haben. Die Lebensqualität einer boomenden Stadt lasse sich, so Gabriele Stanzel, jedoch „eben nicht nur an Schulen und Kitas festmachen“. Zusätzliche Gelder müssten auch Verwendung für andere Dinge finden.

Von Nadine Bieneck