Falkensee

Gasalarm galt Montagabend in einem kleinen Wohngebiet zwischen der Spandauer Straße und Albrechtshof in Falkensee. Bei Bauarbeiten auf einem privaten Grundstück in der Königszelter Straße hatte ein Bagger eine Gasleitung durchgerissen.

Der Minibagger hatte die Leitung getroffen. Quelle: Julian Stähle

Umgehend alarmierten die Bauarbeiter die Feuerwehr. Einsatzkräfte der hauptberuflichen und Freiwilligen Feuerwehr Falkensee rückten an.

Feuerwehrleute sperrten ab. Quelle: Julian Stähle

Insgesamt mussten sieben Wohnhäuser abgesperrt und evakuiert werden. Ein Mitarbeiter der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg eilte zum Ort des Geschehens, quetschte das Leck ab, um das weitere Ausströmen des Gases zu unterbinden.

Spezialisten werden nun die Gasleitung reparieren. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde Montagabend das Gebiet weiträumig abgesperrt.

Von MAZ online