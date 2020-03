Geballte Frauenpower zum Frauentag

Falkensee

Glaskunst, Tiffany-Schmuck, Gesichtsmassagen oder Tages-Make-up – Dinge, die Frauen lieben, waren beim „Markt von Frauen für Frauen“ am Samstag im Falkenseer Musiksaalgebäude zu finden. Übrigens auch einige Männer, die sich unter die Besucher gemischt hatten.

Vernetzen und austauschen

„Die Brandenburer Frauenwoche haben wir zum Anlass genommen, um aktiven Falkenseerinnen eine öffentliche Plattform zu geben. Sie können zeigen, was sie zu bieten haben, also das eigene Unternehmen vorstellen, ihr ehrenamtliches Wirken oder ihr Hobby präsentieren“, sagte die Falkenseer Gleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg. Außerdem sei der Markt eine Gelegenheit, sich auszutauschen, zu vernetzen und sich einfach kennen zu lernen, ergänzte Marlies Wutta, Regionalgruppensprecherin Falkensee der Frauenbrücke Ost-West.

Insgesamt 23 Stände

So ging es an den insgesamt 23 Ständen der Ausstellerinnen lebhaft zu. Ivonne Henning, die gemeinsam mit Manuela Dietzsch den Buchladen „Kapitel 8“ in Falkensee betreibt, berichtete: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, denn ich lese gerne und liebe Bücher.”

Karin Klemme (l.) und Eva Reincke verkauften die gespendeten Backwerke. Der Erlös aus dem Verkauf geht an das Frauenhaus in Pobiedna Quelle: Enrico Berg

Sie habe gemerkt, dass Frauen inzwischen andere Sachen lesen als früher. Gefragt seien Bücher über Politik, Gesellschaft und Biografien, so Dietzsch.

Hobby als Überlebenshelfer

Tiffany-Schmuck aus Glas und Dekorationsartikel zeigte Andrea Thiede. Dass ein Hobby ein Überlebenshelfer sein kann, erfuhr die Falkenseerin am eigenen Leib. 1988 hatte sie eine psychosomatische Erkrankung und war vier Monate in einer Reha-Klinik. Im Zuge der Ergotherapie bekam sie Glas als Werkstoff und merkte, dass „die Glaskunst genau mein Ding ist.“ Nach der Reha machte sie die Tiffany-Technik zu ihrem Hobby. „Diese Arbeit lenkt mich von der Krankheit ab, ich lerne, mit meinen Grenzen umzugehen.“ Thiede perfektionierte ihr Hobby, betrieb eine eigene Werkstatt im Schloss Diedersdorf, später verlegte sie diese ins Ofenmuseum Velten. Aber als 2008 ihre Mutter verstarb, die ihr bis dato immer geholfen hatte, gab sie ihre Werkstatt auf. „Jetzt mache ich die Tiffany-Kunst nur hobbymäßig, kann freier produzieren und nur das, was mir wirklich Spaß macht“.

Viele Leckereien

Zu kosten gab es Samstag jede Menge Leckereien – von selbst gemachter Marmelade über Lauchsuppe und Kuchen bis zu Süßigkeiten aus Syrien.

Am Stand vom B 84 konnte man sich mit einem Henna-Tattoo verschönern lassen. Quelle: Enrico Berg

Das Begegnungscafé B 84 bot Tattoos, Gesichtsmassagen und ein Tages Make-up an, die Fibromyalgiegruppe Falkensee verkaufte gehäkelte Wollartikel, das Beratungs- und Begegnungszentrum Falkensee zeigte Line Dance und das Regenbogencafé, der Teilhabebeirat für Menschen mit Behinderung und die Villa Oxalis informierten über Veranstaltungen.

Der Flohmarkt im Obergeschoss des Musiksaalgebäudes stand unter dem Motto: „Frauensache(n)”. Einige der 25 Verkäuferinnen verzichten auf die Einnahmen und spenden diese an das polnische Frauenhaus in Pobiedna“, sagte Annette Limberg, die den Flohmarkt organisiert hat. Da sie selbst fast ausschließlich Second-Hand-Kleidung trage, wollte sie ein entsprechendes Angebot für die Falkenseerinnen schaffen. Bei Second-Hand Kleidung würden keine weiteren Ressourcen verbraucht“, erklärte Limberg.

Von Hannelore Berg