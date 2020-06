Gedenken an jüdische Lyrikerin soll bewahrt werden

Falkensee

Ein Stolperstein und eine Gedenktafel an der alten Villa in der Falkenseer Feuerbachstraße weisen bereits darauf hin, dass hier einst die jüdische Lyrikerin Gertrud Kolmar lebte. Der FDP-Fraktion in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung reicht das noch nicht.

Sie will, dass das Gebäude, das derzeit als Hort der Lessing-Grundschule genutzt wird, langfristig als Ort der Erinnerung gesichert wird. „Wir wollen der Erinnerungskultur in Falkensee mehr Raum schaffen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Amid Jabbour auf der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses am Mittwochabend, auf der der Antrag behandelt wurde.

Anzeige

Ein Stolperstein erinnert an die jüdische Lyrikerin. Quelle: Marlies Schnaibel

Weitere MAZ+ Artikel

Das Haus in der Feuerbachstraße könnte, geht nach der FDP, Teil einer solchen Erinnerungskultur werden. Von 1923 bis 1939 war es das Zuhause der Familie Chodziesner, Kolmar ist der Künstlername. Ende 1938 wurde das Haus zwangsweise verkauft. Gertrud Kolmar selbst wurde am 2. Mai 1943 nach Auschwitz deportiert. Ihr genaues Todesdatum ist nicht bekannt.

Hort zieht aus der Villa aus

Mit dem Neubau des Hortgebäudes in der Holbeinstraße, der 2021 fertiggestellt werden soll, könnte die Kolmar-Villa anders genutzt werden. Diese Chance möchte die FDP nutzen. So soll das Gebäude weiter durch die Schule genutzt werden, aber dennoch genügend Raum bieten, an das Leben der Dichterin und das jüdische Leben in Falkensee zu erinnern. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Lessing-Schule, der SVV, der Stadtverwaltung, der Kultureinrichtungen oder deren Fördervereinen sollte dazu ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

„Eine Arbeitsgruppe würde zum jetzigen Zeitpunkt noch mehr Fragen aufwerfen. Wir sollten bis zur Sanierung des Gebäudes und eine Grundlagenermittlung durch einen Architekten warten und dann alles in einem Zug machen“, merkte Bürgermeister Heiko Müller ( SPD) an. Er betonte zudem, dass es keine Absicht gäbe, ein weiteres Museum zu schaffen. Es sei immer klar gewesen, dass das Haus nach dem Auszug des Hortes durch die Schule genutzt werde.

Vorhaben hat keine Priorität

Eine Doppelnutzung sieht auch Renate Kiel ( CDU) kritisch. „Eine Schule und ein Ort der Erinnerung, das beißt sich“, sagte sie. Parteikollege Sven Steller sprach sich dafür aus, frühzeitig die Chance zu nutzen, über neue Nutzungsmöglichkeiten zu sprechen und so schnell wie möglich in die Planung zu gehen. Einigkeit konnte in der Diskussion nicht geschaffen werden, sehr zum Unmut Jabbours: „Unser Antrag ist vom 10. Februar, jetzt haben wir den 3. Juni und wir sind keinen Schritt weiter.“

Den Antrag zog er daraufhin zurück, bekam aber eine Zusicherung von Bürgermeister Heiko Müller. „Es wird keine andere Nutzung geben, bevor wir ihre Fragen nicht beantwortet haben. Aber dazu brauchen wir eine Grundlagenermittlung“, so Müller. Klar sei aber auch, dass das Vorhaben keine dringliche Priorität habe.

Von Danilo Hafer