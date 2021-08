Auf vielfältige Weise wird am Freitag, den 13. August 2021, im Land Brandenburg dem 60. Jahrestags des Mauerbaus gedacht. Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) nimmt an der offiziellen Veranstaltung des Landes in Hohen Neuendorf (Oberhavel) teil. In Dallgow-Döberitz und Schönwalde-Glien gibt es eigene Gedenkveranstaltungen.