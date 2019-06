Spandau

Das Höhen-Feuerwerk am Zusammenfluss von Havel und Spree war der Höhepunkt des 25. Spandauer Havelfestes. Vier Tage wurde auf drei Bühnen mit drei Dutzend verschiedener Live-Musikern am Lindenufer viel geboten. Das Programm locken die ganze Familie auf das unterhaltsame Festgelände in der Altstadt.

Zur Galerie Am Lindenufer der Spandauer Altstadt herrschte vier Tage der gefeierte Ausnahmezustand.

Die extra für dieses Fest komponierte Feuerwerksshow begeisterte das Publikum aus nah und fern. Die Lichter gingen im Sound berühmter Filmmusiken aus „Jurassic Park“, „Rocky“ und „Madagascar“ in den Himmel über Spandau.

Von Enrico Berg