Gefährlicher Eiseinbruch: Feuerwehr Falkensee probt für den Ernstfall

Dieser Einsatz war nicht nur kalt, sondern eisig. Für den Ernstfall einer Eisrettung wappnete sich am Mittwoch die Wachabteilung der Feuerwehr Falkensee auf dem Falkenhagener See mit einer Übung. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Treiben. Die Einsatzkräfte hoffen dabei nun auch auf einen Lerneffekt bei kleinen und großen Zuschauern.

Für den Ernstfall probten die Einsatzkräfte die Rettung nach einem Eiseinbruch auf dem Falkenhagener See. Quelle: Julian Stähle

Die aktuellen Minustemperaturen sorgen auch im Havelland gegenwärtig für eine Eisschicht auf den Gewässern. Schon vor Wochen warnte Nils Jungius von der Nauener Ortsgruppe der DLRG vor dem Betreten von Eisflächen und wies auf die allgemeingültigen Eisregeln hin. Zuletzt warnte auch die Polizei angesichts der aktuellen Witterungsbedingungen vor dem Betreten von Eisflächen. Wachabteilungsleiter Karsten Kiekebusch von der Feuerwehr Falkensee unterstützt die Appelle eindringlich: „Ich kann nur jeden davor warnen, das Eis zu betreten“, mahnt der erfahrene Feuerwehrmann. „Die Eisfläche ist oft noch sehr dünn und je stärker die Strömung unter Wasser, desto weniger tragfähig ist das Eis. Das sieht man vom Ufer nicht“, sagt er. Breche man ein, „verlassen einen die Kräfte bereits nach drei bis vier Minuten im kalten Wasser“.

Feuerwehrmann Maik Schmidt drohte diese Gefahr allerdings nicht, als er sich am Mittwoch mit einem wärmenden Überlebensanzug bekleidet, auf die Eisfläche auf dem Falkenhagener See begab. Der 33-Jährige wurde von seinen Kameraden ausgewählt. Er sollte bei der Eisrettungsübung den eingebrochenen Spaziergänger simulieren, der sich trotz aller Warnungen auf die zentimeterdicke Fläche begeben hatte und einbrach. Stück für Stück legten sich die Einsatzkräfte ihr Equipment für die Rettung zurecht. „Im Einsatzfall geht das alles natürlich viel schneller“, so Kiekebusch, „da ziehen wir uns schon auf der Anfahrt um und laufen dann sofort zu dem Eingebrochenen aufs Eis, um Leben zu retten“.

Mit Hilfe einer Leiter wird der Verunglückte aus dem Eiswasser gerettet

Vorsichtig tastete sich einer der Feuerwehrmänner bei der Übung auf einer Leiter liegend an die Einbruchstelle heran. Zur Sicherheit mit einer langen Leine verbunden, die seine Kameraden am Ufer fest in den Händen hielten. Als er Maik Schmidt erreichte, zog er den Mann auf eine zweite Leiter. Mit vereinten Kräften wurden beide Feuerwehrleute schließlich ans Ufer zurückgezogen.

Karsten Kiekebusch zeigte sich nach Abschluss der Übung zufrieden mit der Leistung seiner Kameraden: „Wir haben ja leider wenig Möglichkeiten, so etwas auf richtigem Eis zu üben“, konstatierte er. Dennoch habe „alles funktioniert wie von uns geplant.“ Besonders freute ihn, dass der Übung zahlreiche Zuschauer, darunter viele Kinder, beiwohnten und gespannt beobachteten, was sich auf dem Gewässer abspielte. Für den erfahrenen Berufsfeuerwehrmann sei wichtig, dass dadurch ein Lerneffekt einsetze. „Ich habe leider als Einsatztaucher schon viel zu viele Leichen unter dem Eis hervorholen müssen. Und das ist kein schöner Anblick“, so der 45-Jährige.

Einsatzleiter Karsten Kiekebusch. Quelle: Julian Stähle

Bei der Übung am Falkenhagener See probten die Einsatzkräfte verschiedene Möglichkeiten zur Rettung, nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Die Botschaft am Ende des Tages: Man könne nicht oft genug vor der Gefahr warnen, ein Eiseinbruch ist stets lebensgefährlich.

Von Nadine Bieneck und Julian Stähle