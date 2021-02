Seit Jahren bereits fordert der Schönwalder Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) eine Querungshilfe an der L 20, um den Schulweg nach Falkensee für die Schüler aus der Gemeinde sicherer zu machen. Kommt nun Bewegung in die Sache? In diese Woche wurde plötzlich eine entsprechende Baumaßnahme noch im Jahr 2021 angekündigt.