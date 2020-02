Falkensee

Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Sonntagnachmittag, um in ein Einfamilienhaus in Falkensee einzubrechen. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf, um in das Haus zu gelangen. In mehreren Räumen waren auf der Suche nach Wertgegenständen Schränke durchwühlt worden.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe Geld, Schmuck, Uhren und einen Laptop. Der Schaden wird auf rund 7100 Euro geschätzt.

Eine Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall wurde aufgenommen.

Von MAZonline