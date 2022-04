Falkensee

Die Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse schweißen sie zusammen: Jeden Mittwoch treffen sich bei einem von der Kirchengemeinde Seegefeld organisierten offenen Treff Seniorinnen und Senioren aus Falkensee. Manch eine Teilnehmerin ist schon seit 50 Jahren in der Gemeinde aktiv. Seit kurzem kann sich die Gruppe im ehemaligen Zuhause der Kita Bäumchen in der Seegefelder Straße 8 treffen. Es trägt den passenden Namen „Haus der Erinnerung“: Die Gemeinde möchte dort auch Gegenstände von historischem Wert aufbewahren und ausstellen.

„Wir hatten immer schon einen Seniorenkreis, zweimal im Monat. Der fand drüben im Gemeindehaus statt. Doch dann kam die Corona-Pandemie und wir hatten dort nicht mehr genug Platz“, erzählt Pfarrerin Gisela Dittmer. So entstand die Überlegung, einen neuen Ort für die Gemeinschaft herzurichten: „Im ersten Coronaherbst haben wir angefangen, hier zu renovieren. Mit den Senioren haben wir zusammen überlegt, welche Möbel wir brauchen. Wir kriegten eine Küche und Geschirrspenden“, erinnert sich Dittmer.

Erbpachtvertrag wurde unterzeichnet

Vor ein paar Monaten nun wurde von Seiten des Gemeindeaufbauvereins ein Erbpachtvertrag unterschrieben: Dem Verein wurden damit alle Rechte an der Gebäudenutzung und dem Ausbau des 1850 erbauten Hauses übertragen.

Ein historischer Ort, der auch als eine Art kleine persönliche Schatzkammer der Gemeinde fungieren soll: „Viele wissen, dass ich eine große Sammlerin bin. Ich hatte schon in der Kirche angefangen, historische Gegenstände zu sammeln. Hier im Haus war plötzlich Platz, um Dinge nicht nur verstohlen in irgendwelchen Ecken aufzubewahren“, freut sich die Pfarrerin. Von einer preußischen Pickelhaube, über Inflationsgeld bis hin zu dem raumfüllenden Dorfmodell Seegefeld gibt es die unterschiedlichsten Gegenstände zu entdecken.

Auch die Senioren und Seniorinnen bringen ab und zu etwas Historisches mit in den wöchentlichen Kreis. Gemeinschaftlich soll nun überlegt werden, wie die Dinge angeordnet und wahrnehmbar gemacht werden können. „Wir wollen gerne eine Guckfenster gestalten zur Geschichte von Seegefeld, das Leute im Vorbeigehen anschauen können. Da gestaltet der Seniorenkreis mit, was dort hineinkommt“, erzählt Dittmer.

Im Seniorenkreis werden Erinnerungen ausgetauscht

Auch die immateriellen Erinnerungen spielen bei den wöchentlichen Treffen eine große Rolle: „Oft werden Geschichten von früher erzählt. Aktuell ist das Thema Krieg sehr präsent. Die Generation hat Krieg selbst noch erlebt. Es sind Männer darunter, die als Jugendliche in den Krieg ziehen mussten. Sie haben den Bedarf, zu erzählen, was sie bewegt und woran sie die derzeitige Situation erinnert“, so die Pfarrerin. Die Teilnehmenden haben schon gemeinsam für den Frieden gebetet, denn auch der christliche Glaube verbindet sie.

Begleitet wird der Kreis neben der Pfarrerin von Bettina Hegewald, die im letzten Herbst über das Programm „Pflege vor Ort“ eine Förderung für zehn Wochenstunden erhielt. „So können wir uns nun jeden Mittwoch um 15 Uhr treffen und es gibt keine Woche, wo nicht viele Leute kommen. Es gibt einen großen Bedarf“, erzählt Hegewald. Oft bringen die Teilnehmenden eigene Themen und Ideen mit: „Das können gesundheitliche Themen, Fragen zur Patientenverfügung oder zum Umgang mit den Kindern sein. Manchmal werden auch Fotos mitgebracht oder wir tauschen uns über Ausflugsangebote aus.“

In dem Kreis sind auch neue Gesichter immer gerne gesehen. „Jeder und jede kann vorbeikommen. Momentan sind die Jüngsten so Mitte 70 und die Ältesten schon über 90. Sie sind unterschiedlich fit und jeder ist anders geprägt, aber der Kreis ist sehr beständig und passt aufeinander auf – alle werden so akzeptiert, wie sie sind“, sagt die Pfarrerin.

Gebärdencafé, Hausbibelbreis und Trauercafé finden statt

Neben dem Seniorenkreis finden noch weitere Angebote im Haus der Erinnerung statt: Neben einem Gebärdencafé und einem neu ins Leben gerufenen Hausbibelkreis gibt es einmal im Monat das Trauercafé. „Das war ein Impuls der Mitarbeiter des benachbarten Friedhofs. Durch Corona konnten viele Menschen nicht richtig Abschied nehmen von Verstorbenen. Hier dürfen sie ankommen und ihre Geschichte erzählen“, so die Pfarrerin.

Von Leonie Mikulla