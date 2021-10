Gitarrenprojekt in Falkensee mit Gästen aus ganz Europa

Falkensee

30 Schüler und Lehrer aus Spanien, Portugal und Italien werden am 1. November in Falkensee erwartet. Eine Woche lang, bis zum 7. November, veranstaltet die Musik- und Kunstschule Havelland dann zusammen mit Konservatorien aus Cáceres (Spanien), Porto (Portugal) und Bergamo (Italien) das europäische Projekt „Let’s play classical guitar together“ im Rahmen des Erasmus+Förderprogramms.

Inhaltlich geht es für die Musiker dabei um die Geschichte der Konzertgitarre: Diese sei seit dem späten sechzehnten Jahrhundert tief in der europäischen Kultur verwurzelt und habe eine große soziale und kulturelle Bedeutung, erklärt Simone Seyfarth, Leiterin der Musik- und Kunstschule Havelland.

Es geht auch um die Motivation der Gitarrenschüler

Durch die europäische Erfahrung und Teilnahme am Projekt solle die Motivation der Gitarrenschüler gestärkt, ihr Wissen und Können ausgebaut werden. Auch das vertiefte Wissen der Gitarrenlehrer werde vorangebracht, wenn neue musikwissenschaftliche Erkenntnisse über die Geschichte und Pädagogik des Instruments in das Projekt einbezogen werden. Das habe dann Auswirkungen auch auf die tägliche pädagogische Arbeit der Musiklehrer.

Insgesamt besteht das Projekt aus sechs Treffen, berichtet Simone Seyfarth. Das erste und letzte dienen den Lehrerinnen und Lehrern zur Vorbereitung und Evaluation des Projekts.

Immer wieder andere Themen bei den Treffen

Während der anderen vier Treffen verbringen die Schülerinnen und Schüler der Konservatorien sechs Tage in den anderen Länder, um gemeinsam zu musizieren. Das Gitarrenorchester „GuitArs“ ist bereits gegründet und wird bei Konzerten in jeder Teilnehmerstadt zu hören sein, außerdem lernen die Schüler die verschiedenen Städte und ihre Umgebung kennen und sammeln auch neben der Musik gemeinsame Erlebnisse.

Jedes Treffen widmet sich einem anderen Thema, das auf einer Epoche der Musikgeschichte basiert: Vom Barock über Klassik, Romantik bis hin zum 20. Jahrhundert. Vorträge der Lehrer und die Produktion eines gemeinsamen Buches runden das Ganze ab. Auch die Organisation der Musikausbildung in den beteiligten Ländern, die Methodik des Gitarrenunterrichts und die Geschichte der Gitarre, spielen eine Rolle. Die Falkenseer können sich auf das Konzert von „GuitArs“ am Sonnabend, 6. November, um 17 Uhr im „Konzertsaal Gleis 5“ direkt am Bahnhof Falkensee freuen.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist jedoch erforderlich.

Weitere Informationen unter: www.guitarserasmus.com.

Von Nadine Bieneck