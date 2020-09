Globaler Klimaprotest: Aktivisten ziehen durch Falkensee

Falkensee

An den globalen Klimaprotesten der Fridays-for-Future-Bewegung haben sich am Freitag in Falkensee etwa 30 Radfahrer von jung bis alt beteiligt. Aufgerufen hatte dazu die Falkenseer Gruppe der Klimabewegung.

Los ging es um 14 Uhr am Falkenseer Bahnhof und anschließend weiter über die Seegefelder Straße zum Kreisverkehr an der Spandauer Straße. Die Protestierenden wollten dabei vor allem auf Probleme vor Ort aufmerksam machen, wie etwa die aus ihrer Sicht unökologischen Planungen zum Hallenbad und die Verkehrsplanung in der Stadt. Sie fordern mehr Beteiligung bei Klima- und Umweltschutz-Fragen. Die Demonstration endete vor dem Rathaus.

Von Danilo Hafer