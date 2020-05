Goldener Meisterbrief in der Kirche überreicht

Falkensee

Überraschung für Paul-Georg Wiedemann: Als der Falkenseer am Dienstag die Büroräume seiner ehemaligen Firma betrat, wartete ein Festkomitee auf ihn.

Am 19. Mai jährte sich für Wiedemann der Tag des Meistertitels im Schlosser-Handwerk zum 50. Mal. „Wir wollten Herrn Wiedemann aus dem besonderen Anlass überraschen“, sagte Daniel Schrumpf, Inhaber der Sanitär- und Heizungsfirma Wiedemann in Falkensee. Er hatte die Feierstunde organisiert. Zu den Gratulanten zählten Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Rainer Deutschmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Havelland und Heinz Ziesecke, Schaumeister und ehemaliger Kreishandwerkermeister.

Kerzenleuchter als Meisterstück

Gemeinsam wechselte man kurzzeitig zur Falkenhagener Kirche. Dort befindet sich das Meisterstück von Paul-Georg Wiedemann: ein großer, schwerer Kerzenleuchter. Nach einer Ansprache überreichte Bührig dem Jubilar den goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Potsdam. Der Schlossermeister im Ruhestand war nun in seinem Element.

Erinnerung an Anfangsjahre

Mit Feuereifer erklärte er den Gästen, wie das gute Stück einst entstanden war. „Zuerst plant man das Meisterstück und fertigt eine Zeichnung an. Danach musste ich mein Material besorgen, das war in der DDR auch nicht so einfach, aber ich habe alles zusammen bekommen, was ich für mein Meisterstück benötigte. Über Monate habe ich daran in jeder freien Minute gearbeitet. Der Leuchter besteht aus Formstahl und Kupferblech in verschiedenen Stärken. Da wurde gefalzt, getrieben und geschmiedet. Das Entscheidende an diesem Leuchter ist das Feuerschweißen, das war besonders schwierig“, erklärte Wiedemann.

Betrieb des Onkels übernommen

Mit 16 Jahren hatte er eine Ausbildung zum Maschinen- und Rohrschlosser begonnen. Am 19. Mai 1970 erhielt er seinen Meistertitel als Schlossermeister und übernahm am 1. Oktober 1970 den Betrieb seines Onkels. 1976 legte Wiedemann zusätzlich noch die Meisterprüfung für das Installationshandwerk ab. „Es war eine schöne Zeit, die aber auch ihre Tücken hatte“, berichtete er. So durfte er als selbstständiger Meisterbetrieb in der DDR nur drei Gesellen beschäftigen, ausbilden durfte er gar nicht. „Arbeit war genug vorhanden, Handwerk war im Osten sehr gefragt. Aber es gab nicht genügend Material, das wurde uns damals vom Kreis zugeteilt. Da musste man improvisieren, organisieren und gute Kontakte haben. Außerhalb von Falkensee habe ich Tauschgeschäfte gemacht, um an das notwendige Material zu gelangen.“

Harte Jahre nach der Wende

Dann kam die Wende. Der Betrieb wechselte von der Bahnhofstraße in die Falkenhagener Straße. Nicht nur der Bau ging ins Geld, auch mussten neue Fahrzeuge angeschafft werden. „Aber das haben wir mit jahrelanger, harter Arbeit alles hinbekommen“, erzählte Jutta Wiedemann. „Die Handwerker aus dem Osten wurden anfangs nicht als kompetent genug angesehen“, so Paul-Georg Wiedemann, „man hat angezweifelt, ob wir Handwerker mit den Techniken zurechtkommen. Wir mussten in kürzester Zeit die zum Teil für uns neuen Techniken erlernen. “ Aber das habe alles sehr gut funktioniert.

Firma übergeben

In 26 Jahren hat Wiedemann zehn junge Menschen ausgebildet, drei von ihnen haben mittlerweile auch einen Meistertitel. Seit 2007 befindet sich Paul-Georg Wiedemann nun im Ruhestand und genießt es, auch, weil er seine Firma in guten Hände wisse.

Sein Nachfolger Daniel Schrumpf kam im April 1996 als Junggeselle zu ihm in den Betrieb. Schrumpf machte seinen Meister und übernahm die Firma am 1. Januar 2007 von seinem damaligen Chef. „ Daniel war ein zuverlässiger und engagierter Mitarbeiter, auf den ich mich immer verlassen konnte. Noch heute haben wir ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ihn als meinen Nachfolger gewonnen zu haben ließ mich beruhigt in den Ruhestand gehen.“

