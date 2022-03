Grand Prix geht von Falkensee nach Berlin

Falkensee

Micha Eißler (23) aus Berlin hat mit dem 1. Satz des Klavierkonzerts Nr. 2 von Johannes Brahms den Grand Prix des 1. Klavier-Konzert-Wettbewerbs Brandenburg-Berlin gewonnen. Der Wettbewerb wurde am Sonntag in der Stadthalle Falkensee ausgetragen.

Sonderpreis für zeitgenössische Musik

Der Sonderpreis „Zeitgenössische Musik“ ging an Klara Wiegand (Putlitz), der Sonderpreis „Brandenburgischer Sonderpreis“ sowie der Publikumspreis an Josie Marina Aurich (Berkenbrück).

Finalkonzert in Stadthalle Falkensee

Die Preise wurden am Sonntagabend im Anschluss an das große Finalkonzert mit dem Philharmonischen Jugendorchester unter Leitung von Akim Camara in der Falkenseer Stadthalle verliehen.

Die Fachgruppe Klavier im Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg hat diesen neuen Wettbewerb ins Leben gerufen, um das Spiel von Klavierkonzerten und anderen Werken für Klavier mit Orchester zu fördern.

Die Auswahlrunde vor dem Abschlusskonzert hatte am Wochenende zuvor im Falkenseer Konzertraum „Gleis 5“ der Kreismusikschule stattgefunden.

Von MAZonline