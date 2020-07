Große Aufräumaktion in Finkenkrug

Falkensee

Szilvia Kalmar ist Neu-Falkenseerin. Seit April lebt sie in der Gartenstadt und fühlt sich hier sichtlich wohl. „ Falkensee ist sehr schön, damit es auch so bleibt, muss man etwas dafür tun. Ich möchte helfen und opfere gerne eine Stunde meiner Freizeit, um meinen Beitrag dazu zu leisten“, sagt sie und bewaffnet sich mit Handschuhen, Greifzange und Müllsack.

Ihr tun es weitere Falkenseer gleich. Am Samstag morgen tritt der Trupp fleißiger Helfer den Weg vom Bahnhof Finkenkrug zur Karl-Marx-Straße an, um dort auf und neben dem Fuß- und Radweg in Richtung Waldheim Abfälle aufzusammeln.

Anzeige

Zur Galerie Fleißige Helfer haben am Sonnabend den Müll aufgesammelt.

„Ich bin in letzter Zeit sehr viel mit dem Rad unterwegs gewesen und dabei fiel mir auf, wie viel Müll hier am Straßenrand liegt. Überall liegen leere Flaschen, Verpackungen, Plastiktüten und anderer Unrat herum“, berichtet Stadtverordneter Sven Steller. Der Müll muss weg, das war für ihn klar. So entstand die Idee, dass man daraus eine gemeinsame Aktion machen könne.

Weitere MAZ+ Artikel

Gedacht, gemacht. Die CDU Kreistags- und Stadtverordneten des Wahlkreises Finkenkrug/ Waldheim starteten einen Aufruf auf ihrer Homepage und auf Facebook, um dem Müll auf der ein Kilometer langen Strecke den Kampf anzusagen. Sie stellten Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke für die Helfer, so dass diese lediglich gute Laune und Tatendrang mitbringen mussten.

Stammtische ausgefallen

„Da nicht nur unsere regelmäßigen Stammtische ausgefallen sind, sondern auch der Falkenseer Umwelttag, wollten wir beides verbinden“, erklärt Kreistagsabgeordnete Julia Kaeding. „Das ist die erste Aktion, die nach Corona stattfindet. Es ist quasi ein Comeback, um mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu kommen, ansprechbar für die Bürger zu sein und etwas zu bewirken.“

So sammelte der Tross der Müllgegner einige Säcke Unrat zusammen, den viele Mitmenschen in Wald und Flur entsorgt hatten. Papier, Plastik, Radkappen, viel Glas, sogar Haarspraydosen, Teppichreste, Deckel alter Farbeimer und ein altes Mobiltelefon fanden den Weg in die blauen Säcke.

Ärgerlich: Beutel mit Hundekot

Besonders ärgerlich waren die freiwilligen Helfer über die Hundehalter, die den Unrat ihrer Tiere zwar mit der Tüte aufsammeln, die Hundekotbeutel dann aber einfach in die Büsche oder auf den Weg werfen.

„Es ist wirklich toll, dass sich die Falkenseer für ein sauberes Stadtbild engagieren“, sagt Rainer Ganser, ebenfalls Stadtverordneter in Falkensee. Damit bewiesen die Bürger der Gartenstadt ein großes Umweltbewusstsein und starken Gemeinschaftssinn für ein schönes und sauberes Falkensee.

Am Ende Kaffee und Kuchen

„Ich finde klasse, dass Falkenseer Bürger helfen und dem Müll den Kampf ansagen. Bei dieser Aktion habe ich auch viele nette Leute kennen gelernt“, ergänzt Szilvia Kalmar. Das Engagement der freiwilligen Helfer wurde mit Kaffee und Kuchen im Restaurant Kronprinz belohnt.

Von Hannelore Berg