Falkensee

Im weltbekannten Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ erzählt die Hauptfigur einer Gruppe von Kindern seine Geschichte. Passend dazu sucht die Produktionsfirma aus Gera einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, der oder die am Abend des 20. März die Show „The World of Musicals“ in der Stadthalle in Falkensee unterstützt und mit den Profis zusammen auf der Bühne „Wie vom Traum verführt“ singt.

In dem bekannten Musical des Briten Andrew Lloyd Webber wird die biblische Geschichte von Joseph aus Ägypten aus der Sicht einer Gruppe von Kindern erzählt. Der Kinderchor ist in Webbers Stück deshalb ein zentrales Element. Die Show „The World of Musicals“ wird am 20. März in Falkensee aufgeführt.

Neben „Wie vom Traum verführt“ werden zahlreiche Lieder aus dem Disney-Universum zu hören sein sowie die bekanntesten Stücke aus deutschsprachigen Produktionen.

Kinderchöre oder musikbegeisterte Schulklassen können sich bei der Produktionsfirma bewerben unter der Nummer 0365/54 81 83 16. Einzelbewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Von MAZ