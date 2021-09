Großer Auflauf vor der Alten Stadthalle: Fridays For Future streikt in Falkensee für’s Klima

Falkensee

Rund 185 Teilnehmer beteiligten sich in Falkensee am Freitagnachnachmittag, 24. September, ab 16 Uhr am globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ (FFF). Unterstützt wurden die Kinder und Jugendlichen auch von vielenErwachsenen, am Freitag im Rahmen des globalen Klimastreiks von Fridays for Future in Falkensee. Vor der alten Stadthalle verschafften die Demonstranten ihren Forderungen für eine bessere Klimapolitik Gehör.

In 470 deutschen Städten wurde gestreikt – Falkensee gehört dazu

Seit Monaten bereits hatte die Umweltinitiative FFF den globalen Klimastreik, der in über 470 Städten allein in Deutschland stattfand, vorbereitet. Auch die FFF-Ortsgruppe aus Falkensee beteiligte sich an der Aktion – als einzige im Landkreis Havelland. „Viele Jugendliche auch aus dem Havelland nehmen an der großen Demo teil, die in Berlin stattfindet“, erklärte Anäis von Fircks, eine der Falkenseer FFF-Aktivistinnen. Dort wurde auch die Schwedin Greta Thunberg erwartet, die die weltweite Schüler-Klimastreik-Aktion „Fridays For Future“ mit ihrem ersten persönlichen Streik vor dem Schwedischen Reichstag im August 2018 ins Rollen gebracht und ausgelöst hat.

Die Kinder und Jugendlichen wollten mit dem Streik zwei Tage vor der Bundestagswahl erneut ein Zeichen für ihre Forderungen an den zukünftigen Bundestag, die zukünftige Bundeskanzlerin oder den zukünftigen Bundeskanzler setzen. „Die Klimakrise ist eine reale Bedrohung für die menschliche Zivilisation. Die Bewältigung der Klimakrise ist die Hauptaufgabe des 21. Jahrhunderts“, hieß es. „Wir fordern eine Politik, die dieser Aufgabe gerecht wird“. Die Bundestagswahl sei dafür entscheidend, Klimagerechtigkeit das wahlentscheidende Thema. „Wir stehen vor der größten Krise unserer bisherigen Geschichte und wir müssen das Ruder herumreißen, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten“, erklärte Jakob Blasel, einer der Sprecher von FFF Deutschland. Anderenfalls drohe laut UN-Generalsekretär António Guterres der massive Verlust von Menschenleben und Lebensgrundlagen. „Noch können wir die Folgen der Klimakrise eindämmen. In der nächsten Legislaturperiode entscheidet sich unsere Zukunft. Darum streiken wir am Freitag“, so Blasel.

Globaler Klimastreik von „Fridays For Future“ in Falkensee. Quelle: FFF Falkensee

Deutlich machten sich die Demonstranten am Freitag – auch in Falkensee – unter dem Motto #AlleFuersKlima für eine konsequente Klimaschutzpolitik, die ihre Handlungen ausschließlich am 1,5 Grad Ziel von Paris ausrichtet, stark. Die Bundesregierung habe bislang keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, um das internationale Abkommen national umzusetzen und damit ihren Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung zu leisten, kritisierten die FFF-Aktivisten. „Stattdessen schlittern wir immer weiter in die Klimakrise. Ernteausfälle, Dürreperioden Flutkatastrophen zeigen nun sogar schon hier in Deutschland, wie nötig es ist, jetzt schnell und konsequent zu handeln!“ unterstrich Anna Ducksch von der Fridays For Future Ortsgruppe aus Potsdam.

Schülerinnen und Schüler in 21 Orten Brandenburgs beteiligen sich am globalen Klimastreik

Die Landeshauptstadt gehörte neben Falkensee zu den 21 Orten im Land Brandenburg, in denen FFF im Rahmen des Klimastreiks auf die Straße ging. Duckst erklärte auch, wie unverzichtbar vor allem ein früheres Ende der Kohleverstromung sei: „Es braucht einen Kohleausstieg deutlich vor 2038 - nämlich spätestens 2030. Wer diesen nicht umsetzen möchte, handelt gegen wissenschaftliche Fakten und ignoriert die Interessen kommender Generationen sowie der Menschen des globalen Südens.“

In Falkensee gingen am Freitag rund 185 Demonstranten zum Klimastreik auf die Straße. Quelle: FFF Falkensee

„Hinter diese und weitere Forderungen stellten sich heute Streikende bei über 470 Aktionen in ganz Deutschland“, fasste Filibert Heim von Fridays For Future Brandenburg-Netzwerk zusammen. „In Brandenburg streiken an insgesamt 21 Orten - von Senftenberg über Potsdam, Eberswalde, Frankfurt (Oder) und Bernau bis Wittenberge - rund 6000 Personen und sagen der Klimapolitik der letzten Jahre den Kampf an.“

Klimabündnis Brandenburg macht sich gemeinsam für bessere Klimapolitik stark

Weitere Verbände des Landes Brandenburg wie der Bund, Nabu, VCD und ADFC unterstützten die Demonstrationen, welche gemeinsam mit Fridays For Future Brandenburg das Klimabündnis Brandenburg ins Leben gerufen haben. „Kurz vor der Bundestagswahl ist es dringend nötig, der wählenden Bevölkerung die dramatische Klimakrise ins Gedächtnis zu rufen und als vereinte Zivilgesellschaft klarzumachen: Die Wahlentscheidung jeder einzelnen Person von uns ist ausschlaggebend für die Zukunft unseres Planeten!“ so Filibert Heim.

Von Nadine Bieneck