Falkensee

Ein Großbauprojekt wird ab Oktober in der Chemnitzer Straße in Falkensee hochgezogen. Wie der Projektentwickler Garbe Industrial Real Estate mitteilte, entsteht dort eine sogenannte Multi-User-Immobilie mit einer Fläche von knapp 22.000 Quadratmetern. Baubeginn ist im Oktober 2021, schon im Sommer 2022 soll das Objekt fertig sein. Entstehen soll das Projekt im Gewerbegebiet Süd auf einem rund 36.000 Quadratmeter großen Grundstück.

Mieter stehen noch nicht fest – Gespräche mit Interessenten laufen aber bereits

„Das westliche Berliner Umland hat sich zu einem dynamisch wachsenden Wirtschaftsstandort entwickelt“, sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer der in Hamburg ansässigen Garbe Industrial Real Estate. „Die Nähe zu Berlin und Potsdam sowie ein Potenzial an gut ausgebildeten Arbeitskräften machen die Region für Unternehmen verschiedener Branchen hochinteressant“. Welche Mieter in das Großprojekt einziehen werden, steht indes noch nicht fest, Gespräche mit potenziellen Interessenten würden jedoch bereits laufen.

Konzipiert ist der Neubau als multifunktionale Immobilie, die sich für logistische Dienstleistungen ebenso wie produzierendes Gewerbe eignet. Das Interesse an modernen Logistik- und Gewerbeflächen sei trotz Corona unverändert hoch, sagt Dietrich Hempel. Für den Standort Falkensee gebe es „eine sehr hohe Nachfrage, daher gehen wir von einer Vollvermietung noch während der Bauzeit aus.“ Konzipiert ist das Projekt so, dass es sich in flexible Einheiten von rund 5000 Quadratmetern aufteilen lasse. Rund 18 700 Quadratmeter sind als Hallenfläche vorgesehen, weitere insgesamt knapp 3200 Quadratmeter als Büros und Sozialräume. Eingeplant sind zudem 140 Stellplätze für Pkws, teils mit E-Ladestationen ausgerüstet. Eine beidseitig begrünte Lärmschutzwand soll das Grundstück zur Straße abschirmen, zur Energiegewinnung wird eine Photovoltaikanlage installiert. Auf dem Grundstück steht noch eine Bestandshalle mit 8400 Quadratmetern, die langfristig an den Lichttechnik-Spezialisten LDBS Lichtdienst vermietet ist.

Projektentwickler hat seinen Sitz in Hamburg und agiert international

Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat ihren Hauptsitz in Hamburg und ist als Anbieter und Manager von Logistik-, Unternehmens- und Technologieimmobilien in Deutschland tätig. Das Unternehmen entwickelt, kauft und verkauft, vermietet, verwaltet und finanziert hochwertige nachvermietbare Gewerbeimmobilien an attraktiven nationalen und internationalen Verkehrs- und Industriestandorten. Mit rund 4,4 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche betreut die Garbe Industrial Real Estate GmbH aktuell 164 Objekte an 128 Standorten in vier Ländern im Wert von 6,6 Milliarden Euro.

Von Nadine Bieneck