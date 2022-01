Falkensee

Gut zwei Monate ist es her, dass der Grundstein für das neue Hallenbad in Falkensee gelegt wurde. Die Debatte um das Großprojekt in der Gartenstadt ist damit jedoch längst nicht beendet. Einen weiteren Vorstoß, das Millionenvorhaben noch klimafreundlicher umzusetzen, wagt diese Woche die Fraktion B90/Grüne & Jugendbündnis in der Stadtverordnetenversammlung: Sie fordert einen Hybridbetrieb des Hallenbads aus Blockheizkraftwerk und umweltschonenderen Wärmepumpen. Mit einer Anfrage an die Stadtverwaltung soll zunächst eruiert werden, wie und ob dies technisch durchführbar ist.

Mitglieder des Arbeitskreises Hallenbad schlagen Kompromisslösung vor

„Mit dem Bürgerentscheid ist leider vom Tisch gefegt worden, dass das Hallenbad zu 100 Prozent klimaneutral beheizt wird“, berichtet Martin Eiselt, Stadtverordneter der Grünen-Fraktion. Sein Vorschlag sei daher „eine Kompromisslösung: Zwei Drittel der benötigten Leistung werden über ein Blockheizkraftwerk erzeugt, ein Drittel über Wärmepumpen“. Eiselt sitzt im „Arbeitskreis Hallenbad“, dessen Mitglieder mit Bürgermeister Heiko Müller (SPD) über die technische Durchführung des Projekts beraten. Dort hat der Stadtverordnete seinen Vorschlag bereits eingebracht, wird dabei von Lennart Meyer (Jugendliste) und Till Ratzeburg (ein auf die Passiv-Haus-Bauweise spezialisierter Architekt, der erst kürzlich den Klimaschutzpreis des Landkreises Havelland erhielt) unterstützt.

Konkret sieht Eiselts Vorschlag vor, den Hallenbad-Betrieb in der Übergangszeit in den Monaten September und Oktober sowie April und Mai ausschließlich mit Wärmepumpen zu ermöglichen. Diese bedienen sich – stark vereinfacht heruntergebrochen – einer Technologie, die einströmender Luft aus der Umgebung Wärme entzieht und nutzbar macht. 75 Prozent der Energie können die Pumpen aus der Umgebungsluft generieren, 25 Prozent müssen zusätzlich elektrisch erzeugt werden, wofür klimaneutraler Strom verwendet werden könne.

„In der normalen Betriebszeit wird das Hallenbad dann mittels Blockheizkraftwerk betrieben. Da diese unter 50 Prozent ihrer Leistung ineffizient und abgastechnisch problematisch sind, muss in dieser Phase das Blockheizkraftwerk allein laufen“, erklärt Eiselt. Für Wetterperioden, in denen es richtig kalt wird, sei jedoch ein Tandembetrieb aus Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk denkbar.

Hybridlösung hätte auch wirtschaftliche Vorteile

Die Vorteile gegenüber eines ausschließlichen Betriebs mittels Blockheizkraftwerk liegen für Eiselt auf der Hand – und das nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes: „Ich schätze, dass mit der Hybridnutzung etwa 30 bis 40 Prozent Gas eingespart werden könnten. Erdgas ist sehr viel teurer geworden und kostet jetzt das Doppelte. Dadurch werden die Heizkosten des Schwimmbades doppelt so hoch wie geplant – das hat also auch einen wirtschaftlichen Aspekt.“

Die Installation einer Wärmepumpe würde zunächst jedoch mit höheren Investitionskosten einhergehen: „Ich gehe davon aus, dass dies etwa ein halbe Million mehr kosten würde, als nur ein Blockheizkraftwerk anzuschaffen. Allerdings bewegen wir uns hier deutlich unter zehn Prozent der Gesamtkosten des Bades. Durch die Gaseinsparung amortisiert sich die Investition nach einiger Zeit“, so Eiselt.

Die Europäische Gebäuderichtlinie könnte ein Sanierung erforderlich machen

Noch aus einem weiteren Grund sei vorausschauendes Handeln gefragt: „Es wird im nächsten Jahr eine Überarbeitung der Europäischen Gebäuderichtlinie erfolgen“, berichtet Till Ratzeburg. Diese sehe vor, dass die schlechtesten öffentlichen Gebäude in ganz Europa saniert werden. Konkret müssten bis 2027 alle kommerziellen oder öffentlichen Gebäude auf der EU-Energieeffizienzskala mindestens Klasse „F“ erreichen, anschließend bis 2030 Klasse „E“.

„Das Hallenbad soll im Herbst 2023 eröffnet werden. Nach der konkreten Ausgestaltung des deutschen Gesetzes zu den Energieklassen droht eine Sanierung auf das geforderte Niveau nach nur drei Jahren – bei einem Neubau“, meint Ratzeburg kopfschüttelnd.

Eiselt fordert, Prüfauftrag zügig umzusetzen

„Wichtig ist, dass wir jetzt zügig handeln. Denn bald gibt es den ,Point of no return’, an dem die Bauarbeiten schon zu weit fortgeschritten sind“, warnt Eiselt und ergänzt: „Ein Prüfauftrag, der mit relativ geringem Aufwand unter Beteiligung des Planungsbüros ,Baukonzept’, von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung, einem unabhängigen Energieberater und meiner Person oder Till Ratzeburg durchgeführt werden kann, ist in einer Woche erledigt. Damit könnte eine Kostenschätzung und der zeitlicher Verzug geklärt werden.“

Im Antrag für den Bürgerentscheid sei in der Begründung explizit darauf verwiesen worden, dass das Bad für den Schutz des Klimas noch weiter verbessert werden kann.„Es handelt sich bei dem Hybridmodell um eine neue Variante, die bislang nicht beachtet wurde, aber ’zig Tonnen CO2-Emissionen beim Betrieb des Hallenbades einsparen würde. Es gibt zahlreiche Präzedenzfälle, bei denen solche Hybridvarianten realisiert wurden“, appelliertEiselt.

Von Leonie Mikulla