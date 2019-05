Falkensee

36 Sitze für die neue Stadtverordnetenversammlung von Falkensee sind zu besetzen. Die größte Fraktion wird die Fraktion der Grünen stellten. Das genaue Ergebnis lässt jedoch auf sich warten. Um 4 Uhr nachts sind erst 38 von 42 Stimmbezirken ausgezählt.

Grünen legen zu

Zu der Zeit entfallen auf die Grünen 22,3 Prozent der Stimmen. Es folgen mit 20,3 die CDU, mit 17,0 die SPD und mit 13,8 die AfD. Die Linken fallen auf 8,7 Prozent zurück. Die FDP erreicht 5,6 Prozent.

Stimmen sammelten auch Vereinigungen, die erstmals zur Wahl für die Falkenseer SVV antraten: Die Freien Wähler erhielten 5,0 Prozent der Stimmen, die Jugendliste I.R.G.E.N.D.W.A.S. wurde von 3,6 Prozent der Wähler gewählt.

Neulinge im Parlament

3,7 Prozent erhielt die Sammelgruppe „Partei für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, Piratenpartei Deutschland, Die PARTEI der Sorben, Wählergruppe Tierschutz, Wählergruppe Soziales Havelland, Wählergruppe Bürgerfreundlichkeit, Wählergruppe HipHop“. Alle drei Neulinge werden danach in das Stadtparlament einziehen.

Falkensee ist in vier Wahlkreise aufgeteilt, in dem sich 35 Wahlbezirke befanden und sieben Briefwahlbezirke. In der Stadt leben etwa 36500 Wahlberechtigte, davon sind 2500 Erstwähler.

SPD und CDU verlieren stark

SPD und CDU verlieren jeweils rund 8 Prozent ihrer Stimmen. Bei der Kommunalwahl 2014 hatte es in Falkensee noch so ausgesehen: SPD 24,0 Prozent, CDU 28,6 Prozent, Die Linke 12,9 Prozent, FDP 4,9 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 16,4 Prozent, Alternatives Bündnis freier Wähler 2,4 Prozent, Alternative für Deutschland 10,3 Prozent und Einzelwahlvorschlag Meyer, 0,5 Prozent.

Entspannter Abend bei den Grünen in Falkensee Quelle: © Tanja M. Marotzke

Der Wahlausschuss Falkensee tagt am Mittwoch um 18 Uhr im Rathaus.

Von Marlies Schnaibel