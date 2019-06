Falkensee

Konstanz hat es getan, und Bochum, und Kiel, und Münster. Und Michaelerberg-Pruggern. Und Basel. Und Zürich. Das sind einige der Kommunen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die den Klimanotstand ausgerufen haben.

Nun könnte Falkensee folgen. So zumindest die Forderung der erstarkten grünen Fraktion in der neuen Stadtverordnetenversammlung.

Beratung im Rathaus

Die neue SVV kommt am Mittwoch im Rathaus zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei werden meist eine Reihe formaler Dinge geregelt: Wahl der oder des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung sowie Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse.

Debatte über Klimawandel

Die grüne Fraktion hat zudem ihren ersten Antrag der neuen Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Danach möge die SVV beschließen: „ Falkensee ruft den Klimanotstand aus und erkennt damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an.“

Konkret wird zudem gefordert: „Bei allen zukünftigen Planungen, Beschlüssen, Satzungen sowie dem Verwaltungshandeln sind die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen und auf zusätzliche Treibhausgasemissionen und/oder Einsparpotenziale hin zu prüfen.“ Zusätzliche Emissionen sollen mit Einsparungen an anderer Stelle gegengerechnet werden.

Unterschiedliche Reaktionen

In einigen Städten Deutschlands sind die Parlamente solchen Anträgen gefolgt, in anderen aber auch nicht. Auch der Brandenburger Landtag hat vor Kurzem einen entsprechenden Antrag der Grünen zum Ausrufen des Klimanotstandes in Brandenburg abgelehnt, aber mehr Klimaschutz gefordert. Das Ganze hatte zu kontroverser Debatte geführt, dürfte also auch in Falkensee für Diskussionen sorgen.

Grüne gehen mit Jugendliste

Die Fraktion der Grünen hatte sich bereits in der vergangenen Legislaturperiode als antrags- und diskutierfreudig gezeigt.Aus der Kommunalwahl am 26. Mai ging sie als stimmenstärkste Partei hervor. Gemeinsam mit Jonathan Manti von der Jugendliste bildet sie nun eine gemeinsame Fraktion und verfügt damit über neun Sitze.

Als stärkste Fraktion besitzt sie das Vorschlagsrecht zum Besetzen des Vorsitzes der SVV. Dafür ist die Juristin Julia Concu vorgesehen, die als neue Abgeordnete ins Parlament zieht. Als Stellvertreter könnten ihr mit Thomas Fuhl ( CDU) und Michael Simon ( SPD) zwei besonders erfahrene Abgeordnete zur Seite sitzen, beide waren bereits 1990 zu den ersten freien Wahlen nach der Wende in die Falkenseer SVV eingezogen.

Zwei Nachrücker

Zwei Falkenseer Abgeordnete haben ihre Wahl nicht angenommen. Wie bereits berichtet, rückt bei der AfD Ulrich Storm für Torsten Nowak nach, der sich auf sein Kreistagsmandat konzentrieren will. Bei der CDU ist Andrea Pauli-Wagner als Ersatzperson für Jean Paege nachgerückt.

Erste Wahleinsprüche liegen vor

Die neue Stadtverordnetenversammlung entscheidet über die Annahme der Wahl und über die vorliegenden Einsprüche. Allerdings ist die Frist zur Einreichung von Einsprüchen noch nicht abgelaufen.

Deshalb planen die Falkenseer, die Vorprüfung etwaiger Wahleinsprüche dem Hauptausschuss zu übertragen, um das Verfahren nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Bis Ende des Monates sind noch Widersprüche möglich. „Die ersten liegen auch bereits vor“, sagte Wahlleiter Mathias Techen.

In Falkensee hatte es eine Wahlpanne mit den Wahlzetteln für den Wahlkreis 1 gegeben, dort fehlte ein CDU-Kandidat, der auf Listenplatz 10 stand. In den Unterlagen der Briefwahl war also ein Fehler enthalten, bis zur Wahl am 26. Mai waren neue Stimmzettel gedruckt worden.

Falkensee hatte sich entschieden, das Votum der Briefwähler trotz fehlerhaften Stimmzettels zu berücksichtigen.

Von Marlies Schnaibel