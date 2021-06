Falkensee

Mit so einem Andrang hatte die Vorbereitungsgruppe Stolpersteine der Lokalen Agenda 21 aus Falkensee nicht gerechnet: Etwa 60 Leute traten am Samstag im Rahmen der historischen Radrundfahrt durch Schönwalde und Falkensee kräftig in die Pedale. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen führte die Tour entlang verschiedener geschichtsträchtiger Orte, an denen Reden gehalten wurden.

Es war bereits die vierte Radtour für die Stolpersteine-Gruppe, die in Falkensee und Umgebung Gedenksteine für Opfer des NS-Regimes verlegt. „Unsere Überlegung war ursprünglich mal, die verschiedenen Stolpersteine mit einer Tour zu verbinden und zu besuchen“, erzählte Ines Oberling, die die Radrundfahrt mit organisierte. „Dabei kam uns die Idee, die vielen interessanten Orte, an denen wir unterwegs vorbeikommen, zu integrieren“, so Oberling.

Die Tour führte landschaftlich abwechslungsreich entlang von Wiesen, Wäldern und Ortschaft. Quelle: Leonie Mikulla

Viel Archivarbeit vor der Rundfahrt

Das Konzept kam bei den Teilnehmenden gut an. Einer von ihnen war Jörg Kluge, der Mitglied im Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins ist. Er regte als Bewohner des Eiskellers an, auch in dieser Region eine Tour zu entwickeln. „Ich denke, dass der Eiskeller als ehemalige westliche Exklave umgeben von DDR, eine politisch sehr interessante Geschichte hat“, erzählte der Hobby-Historiker. Er leistete einiges an Archiv-Arbeit für die Vorbereitung der Fahrt. Das Heimatmuseum Falkensee, das Archiv des Johannesstifts, das Polizeiarchiv und das Archiv der Zitadelle wurden von ihm durchforstet. „Da habe ich zum Beispiel eine Anekdote gefunden, dass an Weihnachten ein britischer Stadtkommandant extra mit dem Hubschrauber zur Polizeistation im Eiskeller geflogen ist und den Polizisten Geschenke gebracht hat“, erzählte Kluge und zog ein Fazit seiner Recherche: „Ich glaube, ich hätte den ganzen Tag erzählen können.“

Bürgermeister von Schönwalde hielt eine Rede

Um den Radius der Rundfahrt noch etwas auszudehnen, führte die Route zunächst nach Schönwalde. „Ein Nachfahre einer ermordeten Jüdin meldete sich bei uns mit dem Anliegen, einen Stolperstein vor ihrem Haus zu verlegen“, erzählte Oberling. Der Stein soll erst im nächsten Mai verlegt werden, doch vor dem Haus wurde im Rahmen der Tour schon einmal Halt gemacht. Uwe Ulrich hielt einen Vortrag über alle Juden in Schönwalde. Weiter ging es zur steinernen Brücke, wo Bodo Oehme (CDU), Bürgermeister von Schönwalde-Glien, in einer 20-minütigen Rede auf die Geschichte des Ortes verwies. „Oehme ist selbst in Schönwalde aufgewachsen und kennt einige Anekdoten. Wir haben uns ganz besonders gefreut, dass wir ihn als Redner gewinnen konnten – sogar außerhalb seiner Dienstzeit“, sagte Oberling zufrieden. Neben Anekdoten teilte Oehme in seiner Rede auch ein bedeutsames Anliegen: „Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die deutsche Einheit keine Selbstverständlichkeit ist.“

Bodo Oehme, Bürgermeister von Schönwalde-Glien, hielt eine Rede. Quelle: Leonie Mikulla

Von Schönwalde aus ging es weiter auf dem Mauerradweg in südlicher Richtung. Nach Halt an einigen Gedenkstelen endete die Tour im Eiskeller, wo sich alle gemeinsam mit Brezeln und Kaffee stärkten. Die Stimmung war ausgelassen: „Ich fand die Tour sehr informativ und war zufrieden“, freute sich Reinhold Sonntag. Den pensionierten Geschichtslehrer sprach die Kombination aus Bewegung und historischem Hintergrundwissen gleich an. Sein einziger Kritikpunkt: „Es waren ziemlich viele Leute dabei. Da gab es ab und zu ein paar Wegprobleme mit dem Verkehr.“

Von Leonie Mikulla