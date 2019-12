Falkensee

Es gibt starke Argumente für ein Hallenbad in Falkensee. Allerdings: Es gibt auch starke Argumente dagegen. Eine schwierige Situation, die die Stadtverordnetenversammlung spaltet.

Allerdings hätte die Entscheidung bereits vor zwei Jahren gefällt werden können, wenn CDU und Grüne nicht zu feige gewesen wäre, vor der Kommunalwahl Farbe zu bekennen. Mit immer neuen Fragen und Forderungen wurde das Verfahren in die Länge gezogen.

>>LESEN SIE HIER DEN ARTIKEL: SVV hat entschieden: Falkensee bekommt kein Hallenbad

Der klare Bürgerwille – die große Mehrheit von Falkensee will ein Hallenbad – wurde von der Mehrheit der SVV ignoriert. Bizarr dabei: Gerade die Grünen, die in den vergangenen Jahren der Motor waren, wenn es um mehr Mitbestimmung und Bürgerbeteiligung ging, ließen sich in dieser Sache nicht beeinflussen.

Ganz nach dem Motto: Wir wollen nur Bürgerbeteiligung, wenn der Bürger auch brav das will, was wir wollen.

Von Marlies Schnaibel