Handel in Corona-Zeiten: weniger Kunden, mehr Freundlichkeit

Falkensee

„Die Pest“ von Albert Camus verkauft sich gut. Das Buch von 1947 erlebt einen Aufschwung, hat Buchhändlerin Manuela Dietzsch beobachtet. Einen kleinen Aufschwung, schränkt sie ein. Denn der Handel läuft in Coronazeiten nur auf Sparflamme weiter. Im Januar hatte sie mit Ivonne Henning das Ladengeschäft „Kapitel 8“ in der Bahnhofstraße eröffnet, nun brechen gleich schwere Zeiten über die jungen Geschäftsfrauen herein.

Gartenbücher gefragt

„Wir haben geöffnet“, sagt Manuela Dietzsch. Online ist der Laden rund um die Uhr offen, der Laden selbst ist zeitweise offen. Die Kunden können das Geschäft nicht betreten, ein Tisch versperrt den Zugang. Aber Reingucken ist erlaubt und erwünscht. „Die Klassiker wie Camus Pest kommen wieder, aber in Tagen, wo viele nicht zur Arbeit können, sind auch Gartenbücher, Strickbücher und Kinder-Rätsel gefragt.“ Das Kapitel-8-Team bringt die Ware an die Haustür oder den Gartenzaun oder verschickt sie. „Die Kosten übernehmen wir“, sagt Manuela Dietzsch, „das nehmen wir in Kauf, wir wollen deswegen keine Kunden verlieren.“

Zur Galerie Händler setzen auf online oder verkaufen aus Türen und Fenstern.

Eine Reihe der Kunden kommt aber auch direkt vorbei. „Alle sind vorsichtiger geworden“, hat Manuela Dietzsch beobachten, „der Abstand zwischen den Menschen ist größer geworden.“ Auch sie selbst achte jetzt mehr darauf, dass der Abstand zum Kunden größer ist. Trotz der räumlichen Distanz hat die menschliche Nähe nicht gelitten. „Viele fragen, ob sie helfen können, verteilten Flyer, sind sehr freundlich.“ So hoffen sie, die Krisenwochen zu überstehen. Das für April geplante Hoffest ist verschoben.

Torte aus dem Fenster

Die Buchhandlung „Kapitel 8“ ist ganz neu an der Bahnhofstraße, seit 31 Jahren hat derweil Lars Wenzel an der Falkenseer Straße seine Konditorei, so lange wie kein anderer Händler oder Gewerbetreibender. In diesen Tagen hat er die Tür verschlossen und verkauft seine Ware aus einem Fenster. „Wir haben die gewohnten Öffnungszeiten, aber eben nur Außer-Haus-Verkauf“, sagt der Konditormeister. Eigentlich meckert keiner, alle zeigen Verständnis, hat er beobachtet. Mancher verbindet seinen Frischluftspaziergang mit dem Kauf eines Kuchenstücks.

Deutlich weniger Kunden

Auch in Krisenzeiten verkauft sich Wenzels legendäre Marzipantorte gut. Aber eben auf niedrigem Niveau. „Es kommen deutlich weniger Kunden“, sagt er. Allerdings: Die Kosten für Bäckerei und Laden fallen trotzdem an. Auch, wenn er keine Miete zahlen muss, muss er genau hinsehen. „Am Wochenende werde ich genau nachrechnen“, sagt er. Er hofft, dass die Falkenseer die Händler mit ihrem Kaufverhalten auch unterstützen.

Weltladen geschlossen

Aber es sind deutlich weniger Menschen unterwegs. Viele Geschäfts sind geschlossen, heruntergelassene Gitter und Rollos bei Telefonladen und Friseur. Der Weltladen geschlossen, das mexikanische Restaurant geschlossen. Andere Geschäfte haben eingeschränkte Öffnungszeiten, so die Optiker von „Augenwelten“ oder die Popcornmanufaktur, die nur am Sonnabend öffnet. Ansonsten setzt Nina Quade auf den Onlineshop.

Kaffeerösterei röstet weiter

Maike Janetzke hat ihre Kaffeerösterei noch jeden Tag offen. Manche Stammkunden suchen in diesen Tagen die Kaffeerösterei auf. Sie decken sich mit Ware ein, manche nehmen einen Coffee to go mit. Wie gewohnt vor dem Laden in die Sonne setzen – das geht in Coronazeiten nicht.

Laufkundschaft fehlt

„Laufkundschaft ist fast auf Null“, sagt Maike Janetzke. Sie röstet weiter, versucht ihren Onlinehandel bekannter zu machen, beantwortet am Telefon viele Fragen. „Das Nichtwissen ist schlimm, die Angst vor einer weiteren Verschärfung“, sagt sie. Wie es wirtschaftlich weitergeht, weiß sie nicht. Denn für ihren Laden fallen viele laufende Kosten an – Miete, Steuer.

Enorme Einbußen

Den Laden irgendwie am Laufen halten, das versucht auch Marion Jordan. Sie betreibt das Blumengeschäft „Dornröschen“ und will eben nicht, dass alles in einen Dornröschenschlaf verfällt. „Eigentlich ist die Lage hier am Finkenkruger Bahnhof sehr gut“, sagt die Berlinerin, die inzwischen zur Falkenseerin wurde. Aber in Coronazeiten sind die Einbußen enorm. „ Fleurop bleibt, wir liefern aus“, sagt sie. Ihre Angestellten sitzen derweil mit Kurzarbeitergeld zu Hause. Sie selbst hat die Seitentür des Geschäftes geöffnet, legt gewünschte Blumensträuße auf einen Stuhl, der Kunde legt das Geld in einen Briefkasten, eine Art Kasse des Vertrauens. Das geht vertrauensvoll und unkompliziert. „Ich höre viel liebe Worte“, sagt sie. Das tut gut.

Von Marlies Schnaibel