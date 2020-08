Hans-Peter Pohl neuer Chef der CDU-Fraktion in Falkensee

Falkensee

Die Falkenseer CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung hat Hans-Peter Pohl zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Barbara Richstein bleibt stellvertretende Vorsitzende. Rainer Ganser ist neuer Geschäftsführer. Notwendig wurde die Neuaufstellung der Fraktionsführung, da die langjährige Vorsitzende Daniela Zießnitz ihr SVV-Mandat niedergelegt hatte.

Aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen als 1. Beigeordnete der Stadt Nauen habe sie nicht mehr genügend Zeit gefunden. Hans-Peter Pohl will den begonnenen Weg der Programmarbeit fortsetzen und in Initiativen der Fraktion in der SVV umsetzen, heißt es. Wichtig sei ihm ein engerer Austausch zwischen den Fraktionen zu einer effektiveren Arbeit der SVV-Arbeit.

Anzeige

Ab September wird die CDU durch zwei neue Mitglieder in der SVV vertreten sein: Thomas Weiß folgt Daniela Ziessnitz nach. Nachfolger für Andrea Pauli-Wagner, die ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegen wird, wird Michael Theis.

Von MAZ