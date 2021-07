Hans-Peter Pohl neuer Vorsitzender von Brandenburgs Senioren CDU

Falkensee

Mit großer Zustimmung wählten am Dienstag die 45 Delegierten der CDU-Landesdelegiertenversammlung den 66-jährigen Hans-Peter Pohl aus Falkensee zum neuen Vorsitzenden der Senioren Union des CDU-Landesverbandes Brandenburg. 91 Prozent der Stimmen erhielt der Gartenstädter, der auch Fraktionsvorsitzender der CDU in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung ist, auf der Veranstaltung in der Stadthalle Falkensee. Der langjährige Landesvorsitzende Ingo Hansen aus dem benachbarten Schönwalde-Glien hatte bereits vor längerer Zeit angekündigt, nicht erneut für das Amt kandidieren zu wollen. Er wurde von den Delegierten am Dienstag zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbandes gewählt. Als Schwerpunkte der künftigen Arbeit sieht Hans-Peter Pohl die Gestaltung der Generationen-Gerechtigkeit, die Verbesserung der Lebensbedingungen für ältere Menschen im ländlichen Raum sowie den umfassenden Bereich von Leben und Wohnen im Alter. Die Senioren Union strebe dabei die enge Zusammenarbeit auch mit den anderen Vereinigungen innerhalb der CDU an und wolle entsprechende Initiativen in die Brandenburger CDU und in die Landespolitik hineintragen, so der Falkenseer.

Als Beisitzer im neu gewählten Landesvorstand sind mit Angelika Neubauer, Klaus-Peter Mentzel und Erhard Winkler zukünftig drei weitere Falkenseer vertreten. Wie Hans-Peter Pohl zudem mitteilte, wolle er seine Ämter als Vorsitzender des Kreisverbandes Havelland sowie des Stadtverbandes Falkensee zukünftig aufgeben. Der oder die Nachfolgerin solle jedoch erst nach der Bundestagswahl neu gewählt werden.

Die Senioren Union wirkt im Sinne der Ziele der CDU an der politischen Meinungs- und Willensbildung mit und vertritt dabei insbesondere die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Anliegen der älteren Generation.

Von MAZonline