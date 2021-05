Hauptausschuss Falkensee: Beitragssatzung für Straßenbau bleibt Zankapfel

Falkensee

Fast zwei Stunden lang diskutierten am Mittwochabend im Rathaussitzungssaal der Stadt Falkensee deren Hauptausschussmitglieder über die Anpassung der Satzung zur Erhebung von Beiträgen für den Anliegerstraßenbau.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) legte eingangs in einer umfangreichen Präsentation noch einmal die Grundlagen für die Erhebung der Beiträge dar (Stichwort Wertzuwachs für Grundstückseigentümer versus Erschließungsaufwand durch die öffentliche Hand) und referierte anschließend insbesondere über die rechtlichen Bedenken, die er mit Blick auf den ausgearbeiteten Vorschlag des Bauausschuss-Arbeitskreises IBAfF (MAZ berichtete) für eine sogenannte pauschale Dämpfung der Beiträge hat. In Bereichen, bei denen der Betrag „signifikant oberhalb der durchschnittlichen Beiträge und/oder des Erschließungsvorteils liegt, erscheint eine Dämpfung der Beiträge möglich“, so Müller, schließlich sei im Beitragsrecht die Berücksichtigung von Härtefällen möglich. Dabei handle es sich jedoch um Einzelfallbetrachtungen und nicht um Pauschalregelungen. Schwierig jedoch sei der Verzicht auf mögliche Einnahmen durch die Stadt (durch veränderte, sprich pauschal gedämpfte, Anliegerausbaubeiträge) sowie die pauschale Bevorteilung einiger Grundstückseigentümer. Deren Vermögen „zu Lasten der öffentlichen Hand zu erhöhen, ist mit dem öffentlichen Haushaltsrecht wohl nicht zu vereinbaren“, prognostizierte er.

Neuland: Vergleichbare Satzung gibt es bislang in ganz Deutschland nicht

Schwierig sei zudem: Die eingebrachten Vorschläge würden in einer Satzungsanpassung münden, die deutschlandweit einmalig und damit eine „experimentelle Satzung“ wäre, so Müller. „Es gibt bislang keine vergleichbare Satzung.“ Vergleiche, insbesondere rechtlicher Betrachtungen, seien daher nicht möglich. In jedem Fall jedoch rechne er damit, dass Bürger der Gartenstadt gegen die vorgeschlagenen Neuregelungen gerichtlich vorgehen würden. Zugleich wies er die Stadtverordneten recht deutlich darauf hin, dass diese „in der finanziellen Gesamtverantwortung für die Gemeinheit und nicht für einzelne Grundstückseigentümer“, stünden. Die Verwaltung sei aufgefordert, „Sparmöglichkeiten zu nutzen und Ertragsmöglichkeiten auch auszuschöpfen. Dies ist auch eine Voraussetzung für Kreditaufnahmen – diese Diskussion blüht uns nächstes Jahr mit der Kommunalaufsicht“, warnte er die Ausschussmitglieder und warf einen Kreditrahmen von rund 20 Millionen Euro in den Raum.

Eines der größten Bauprojekte in Falkensee in den nächsten Jahren: das neue Hallenbad. Quelle: Sebastian Morgner

Hallenbad durchziehen, aber Straßenbau nicht mehr machbar?

Julia Concu (B90/Grüne) hakte nach: „Bislang wurde uns immer erzählt, die Stadt ist so solide. Jetzt kommen auf einmal solche Argumente. Wägen Sie Hallenbad und Schulbauten jetzt gegen die Anliegerstraßen ab? Das Hallenbad müssen wir nun durchziehen, Straßenbau können wir aber nicht mehr machen?“, fragte sie sichtlich konsterniert. Erstaunlich sei für sie zudem, „dass wir als Stadtverordnete hier darauf hingewiesen werden, für Vermögensschäden verantwortlich gemacht zu werden“, äußerte sie sich sichtlich ungehalten nach Müllers Redebeitrag. Der klärte auf MAZ-Nachfrage im Nachgang der Sitzung auf, mit Kreditaufnahmen konkret Kreditermächtigungen gemeint zu haben, die ebenso von der Kommunalaufsicht geprüft werden.

„Früher gab es Runden, wo die Verwaltung dabei war“

Eine subtile Breitseite verpasste Müller im Verlauf des Abends der Arbeit des IBAfF, der seit mehr als einem Jahr akribisch an einer Lösung der Problematik arbeitet. „Früher gab es Runden, wo die Verwaltung dabei war, so dass man dort bereits Argumente austauschen konnte“, so Müller. Grundsätzlich sei es ja die Aufgabe der Verwaltung, rechtliche Bedenken und Risiken zu äußern und darauf hinzuweisen. Bei den nun diskutierten Vorschlägen sei man eben nicht sicher, „weil es sich um Neuland im rechtlichen Raum handelt“.

Gemeinsame Sitzung von Bau- und Hauptausschuss soll nun tagen

In einem weiteren Schritt zeigte Müller noch verschiedene Berechnungsbeispiele, je nach Ansetzung der Grenzwerte, auf, die zukünftig gelten könnten. Zu einem Kompromissvorschlag kam es jedoch nach Austausch aller Argumente auch in dieser Sitzung nicht. Der Ausschussvorsitzende Hans-Peter Pohl (CDU) schlug daher eine gemeinsame Sitzung von Bau- und Hauptausschuss vor, um dort den entscheidenden Schritt weiterzukommen. Diesem Vorschlag stimmten die Abgeordneten zu, ein Datum dafür gibt es jedoch noch nicht. Im Idealfall steht ein dort gefundener Kompromiss auf der Tagesordnung der Juni-Stadtverordnetenversammlung.

Von Nadine Bieneck