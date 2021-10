Falkensee

Das Stadtzentrum und seine Entwicklung war ein Thema, mit dem sich der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Mittwochabend, 6. Oktober 2021, auf seiner Sitzung in der Stadthalle befasste. Babett Ullrich, Leiterin des Fachbereichs Wirtschaftsförderung im Rathaus, berichtete zunächst über die wirtschaftliche Entwicklung der Gartenstadt in den Jahren 2015 bis 2020.

Fast 4000 Gewerbetreibende in der Stadt Falkensee

Dabei wartete sie mit durchaus beeindruckendem Zahlenwerk auf. Fast 4000 Gewerbetreibende (3837) verzeichnet die Stadt Falkensee. 64 Prozent von ihnen kommen aus der Handels- und Versicherungsbranche sowie dem Dienstleistungs-, Klein- und Reisegewerbe (2461). Nachfolgend stark vertreten sind zudem die insgesamt 557 Handwerksbetriebe, die 14,5 Prozent der Gewerbetreibenden ausmachen, sowie 555 Einzelhandelsgewerbe (ohne Reisegewerbe), die ebenfalls auf einen Anteil von 14,5 Prozent kommen. Um sieben Prozent gewachsen ist die Anzahl der Gewerbetreibenden in dem ausgewerteten Zeitraum, berichtete Babett Ullrich. Der Einzelhandel habe gar mit über acht Prozent zugelegt, das Dienstleistungs-, Klein- und Reisegewerbe sowie Handels- und Versicherungsvertreter um über neun Prozent. „Die Nachfrage nach verfügbaren Flächen für Ansiedlungen ist hoch“, berichtete Ullrich. Die Auslastung der Gewerbegebiete in der Stadt liege bei fast 90 Prozent. Noch nicht absehbar seien unterdessen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Falkenseer Unternehmen, erklärte die Fachbereichsleiterin.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während Ullrichs Vortrag viele positive Aspekte beinhaltete, zeigte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) anschließend auch auf, woran es insbesondere bei der Weiterentwicklung des Stadtzentrums kranke. „Wir haben seit Jahren das Pro-blem, dass es nicht gelingt, die eigentlichen Akteure im Zentrum an einen Tisch zu bekommen“, sagte er. Es habe „ursprünglich mal einen starken Zusammenhalt gegeben, aber der ist im Laufe der Jahre immer weniger geworden“. Ein Grund dafür sei die große Branchenvielfalt, „da sind die Interessen sehr verschieden, das ist kaum unter einen Hut zu bringen“. Große Unternehmen, wie der Einzelhändler Rewe, seien zudem in der Regel mit konzerninternen, eigenen Konzepten unterwegs und „schwierig in lokale Aktivitäten einzubinden“, so Müller, der auch meinte: „Es fehlt dort auch die verbindende Wirkung eines Einkaufszentrums.“ Eine „Hauptaufgabe in der nächsten Zeit“ werde es daher sein, die Unternehmensakteure stärker zusammenzubringen, um an gemeinsamen Aktivitäten zu arbeiten und damit auch die Attraktivität des Stadtzentrums zu erhöhen.

Open Infra erklärt Absicht zum Breitbandausbau in Falkensee

Auswirkung auf die Ansiedlung neuer Unternehmen könnte indes, ebenso wie auch auf den Alltag zahlreicher Falkenseer, die Nachricht haben, die Heiko Müller zum Thema „Schnelles Internet“ in den Ausschuss mitbrachte. So habe das Unternehmen Open Infra vor wenigen Tagen schriftlich eine Absichtserklärung zum Breitbandausbau in der Stadt abgegeben. „Wir freuen uns sehr, dass sich ein Anbieter in Falkensee damit auf den Weg macht“, sagte Müller erfreut, „das bietet unserer Stadt die Chance, hier in den nächsten Jahren signifikant voranzukommen“. Die in Schweden ansässige Open Infra GmbH ist laut eigener Aussage vor mehr als zehn Jahren einer der ersten Akteure auf dem Glasfaser-Markt gewesen und darauf spezialisiert, in Zusammenarbeit mit Kommunen neutrale, offene Netz-Infrastrukturen aufzubauen. In Schweden sind diese Netze inzwischen Standard. „Das Unternehmen verbaut ausschließlich die Kabel und hebt sich damit von den Mitbewerbern ab, die stark nachfrageorientiert unterwegs sind und erst beim Erreichen einer kritischen Masse mit einem Ausbau beginnen“, erklärte Müller. Open Infra biete keine eigenen Internetangebote an, sondern stelle die verbauten Kabel anderen Providern zur Verfügung. Wie das Unternehmen selbst mitteilt, hebt es jährlich mehr als drei Millionen Meter Kabelschächte aus und gehört damit zu den Unternehmen, die in Nordeuropa die meisten Glasfaserleitungen pro Jahr unterirdisch verlegen. Abzuwarten bleibt, wie schnell der Absichtserklärung Taten folgen.

Neue Friedhofsgebührensatzung ohne Diskussion und einstimmig befürwortet

Ohne weitere Aussprache wurde unterdessen im Ausschuss noch die neue Gebührensatzung der städtischen Friedhöfe einstimmig zur Annahme durch die Stadtverordnetenversammlung empfohlen.

Von Nadine Bieneck