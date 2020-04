Falkensee

Der Falkenseer Hauptausschuss kommt am Mittwoch zu seiner nächsten Sitzung zusammen, um über Vergaben zum Anliegerstraßenbau zu beraten. Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl ( CDU) will außerdem auf das Thema der Stundung der Anliegerstraßenbaubeiträge einbringen.

Streit um Ausschreibungen

Im letzten Hauptausschuss und in der letzten Stadtverordnetenversammlung war angesichts der jährlich gestiegenen Kosten heftig über die Ausschreibungen zum Anliegerstraßenbau gestritten worden. So hatten auch wieder einige Stadtverordnete den über Jahre mühsam errungenen Kriterienkatalog für den Anliegerstraßenbau in Frage gestellt. Hans-Peter Pohl ( CDU) wandte sich dagegen und empfahl stattdessen gerade auch im Hinblick auf die zum Teil existenziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie, nach Wegen zu suchen, wie den Betroffenen anderweitig bei der Zahlung der Straßenbaubeiträge entgegengekommen werden könne. Er regte eine großzügige Stundungsregelung an.

Argumente aus Potsdam

Mit der Bitte um Aufzeigen von Entlastungsmöglichkeiten wandte er sich Ende März über die CDU-Landtagsfraktion an das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL). Von dort kam jetzt in einem Rundschreiben an alle Kommunen die Empfehlung, „im Rahmen des Möglichen von den aufgezeigten Möglichkeiten einer Entlastung betroffener Bürgerinnen und Bürger Gebrauch zu machen und das den Kommunen weitgehend zustehende Ermessen bei der Prüfung entsprechender Anliegen wohlwollen auszuüben.“ Insbesondere die Stundung von Anliegerbaubeiträgen wegen unbilliger Härte erscheine hierbei geeignet.

Vorschlag unterbreiten

Hans-Peter Pohl greift diese Empfehlung auf und weist daraufhin, dass nach dem Kommunalabgabengesetz und der Abgabenverordnung auf die Erhebung von Stundungszinsen „ganz oder teilweise“ verzichtet werden könne. Er will dies in der Sitzung des Hauptausschusses erneut vorschlagen.

