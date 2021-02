Lange wurde am Mittwoch im Falkenseer Hauptausschuss über den Neubau der Stadtbibliothek in der Gartenstadt diskutiert. Kein neues Thema in Falkensee. Eine Lösung steht jedoch weiterhin aus. Themen waren zudem auch die Senkung des Gewerbesteuersatzes und das Hissen der Regenbogenflagge an bestimmten Tagen vor dem Rathaus.