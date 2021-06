Falkensee

Im Haus am Anger ist die Freude groß. Nachdem auch hier monatelang das kulturelle Leben stillstand, können Kinder und Jugendliche endlich wieder Kurse und Veranstaltungen in dem Creativen Zentrum besuchen. Die Bandbreite ist groß: Unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften und Abstandsregelungen kann in kleineren Gruppen regelmäßig gemalt, genäht und gewerkelt werden. Das genaue Kursprogramm ist auf der Website einsehbar.

„Wir sind sehr froh, dass wir wieder öffnen dürfen, denn es ist uns ja ein Anliegen mit den Leuten zu arbeiten“, sagt Ingo Wellmann, langjähriger Leiter des Haus am Anger. Los ging es in der zweiten Juniwoche mit einem Besuch des mobilen Theaters „theaterspiel“ aus Witten. Sie führten in der nebenan gelegenen Dorfkirche Falkenhagen das Stück „ÜBERdasLEBEN oder meine Geburtstage mit dem Führer“ auf. Das Ensemble tourt mit selbstentwickelten Produktionen aus einem breiten Themenspektrum durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Die Kooperation mit dem Haus am Anger besteht schon seit 16 Jahren. Das Anliegen der Gruppe: Junge Menschen anzuregen, sich kritisch mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen.

Entwicklung neuer Workshop-Formate

Gut 20 Leute spielen in dem Ensemble mit. Zwei Mitglieder des Ensembles entschieden sich recht spontan, zum Ende der Woche hin zusätzlich einen Hörspiel-Workshop zum Thema Streiten durchzuführen. „Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um unsere Workshop-Formate weiter auszubauen. Wir haben immer auf Tour Workshops angeboten, die funktionieren aber in der Regel in Kombination mit dem Stück“, erzählt Florian Walter, der sich als studierter Saxofonist, Klarinettist und Komponist vor allem um musikalische Aspekte im Ensemble kümmert. Die Überlegung der Gruppe war es, noch eine größere Bandbreite zu entwickeln: „Mehrere Mitglieder des Ensembles probieren jetzt ganz unterschiedliche Formate aus – das Ganze ist also eine Art Experiment.“

Judith Loeffen und Florian Walter führten den Workshop durch. Quelle: Leonie Mikulla

Das Thema Streiten sei schon seit 2015 im Zuge der Geflüchteten-Bewegung immer stärker in den Vordergrund gerückt. „Ich denke, dass wir in einer neuen Phase der Demokratie sind. Es wird wichtiger, Widersprüche auszuhalten und Positionen zu verteidigen, die immer wieder hinterfragt werden“, überlegt Walter. Ein Anliegen des Workshops war es deswegen, eine gute Streitkultur zu fördern.

Den Hörsinn schärfen

Für Walter war als Musiker klar, dass er Möglichkeiten für die Kinder schaffen wollte, sich intensiver mit Klang auseinanderzusetzen. So entstand die Idee, ein Hörspiel zu produzieren. „Unser Grundverständnis ist, dass wir nur den Rahmen und die Startrichtung vorgeben. Wir stehen als helfende Hand daneben, aber die Kinder machen den Inhalt. Sie bekommen keinen Text in die Hand gedrückt, den sie auswendig lernen sollen“, erklärt Walter das Konzept des Workshops. Für Inspiration sorgte ein gemeinsamer Spaziergang, auf dem speziell der Hörsinn geschult wurde: „Die Kinder wurden angeregt, auf bestimmte Klänge in der Umgebung zu achten und das zu protokollieren. Ausgehend von diesen Geräuschen wurde dann eine Geschichte entwickelt“, so der Musiker.

Seine Kollegin Judith Loeffel unterstützte die jungen Teilnehmenden dabei, das Ganze auf Papier zu bringen. Im Laufe des Workshops entstanden so insgesamt drei Hörspiele, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema „Streiten“ auseinandersetzten. Die Kinder wirkten unterdessen sehr zufrieden zum Ende des Workshops hin. Ihr einziger Kritikpunkt: „Die Zeit ging viel zu schnell rum!“

Da dürfte es ein kleiner Trost sein, dass demnächst noch ein weiterer Workshop im Haus am Anger stattfinden kann. Dieser wird thematisch in eine etwas andere Richtung führen: Unter Anleitung können Jugendliche ab 13 Jahren an zwei Wochenenden hintereinander lernen, Lebensmittel zu fermentieren. Das Ganze geht los am Wochenende vom 19./20. Juni. Ein paar Plätze sind aktuell noch frei.

Mehr Infos auf der Website unter www.crea-verein.de

Von Leonie Mikulla