Langsam geht es wieder los im Haus am Anger, dem Creativen Zentrum von Falkensee. Ab Montag, dem 25. Mai, ist das Haus in der Falkenhagener Straße 16 nachmittags eingeschränkt geöffnet. Die Teilnehmerzahl in den Kursen ist unter den derzeitigen Bedingungen jedoch auf maximal fünf Personen pro Kurs, Raum und Mitarbeiter begrenzt.

Daher wird um vorherige Anmeldung gebeten. Alle Hinweise vor Ort sind zu beachten. Für weitere Fragen und für eine Anmeldung ist das Haus am Anger von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 03322/3735 oder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse haus-am-anger@falkensee.de erreichbar.

Das Haus will die Zwangspause auch als Thema gestalten. Es will eine kleine Ausstellung gestalten aus Arbeiten, die in der Zeit, in der alle zu Hause bleiben mussten, entstanden sind und entstehen.

Dies können Objekte, Klebearbeiten und Collagen, Fotos, Grafiken und Malereien sein, die diese Zeit widerspiegelt: Sorgen und Freuden, Solidarität und Nachbarschaftshilfe, tägliche Aktivitäten, Veränderungen im Wohnraum oder in der Umwelt, Feiertagsgestaltung und so weiter.

