Havelbus-Betriebshof bekommt Zufahrt: Straße der Einheit vorübergehend einspurig

Falkensee

Auf der Baustelle der Verkehrsgesellschaft Havelbus in der Straße der Einheit in Falkensee geht es weiter voran. Aktuell hat das Baugeschehen rund um den neuen Betriebshof auch Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen: So gibt es im Bereich vor dem Havelbus-Gelände eine Baustelle, die aus der Straße der Einheit temporär über rund 100 Meter eine einspurige Straße macht.

Gebaut wird die künftige Zufahrt zum Betriebshof, der sich zwischen dem ehemaligen Herlitz-Gelände und Selgros, unmittelbar neben Funke Baustoffe, befindet. Konkret handelt es sich „um den Bau der zweiten Auffahrt, eine erste Auffahrt ist bereits fertiggestellt“, wie Havelbus-Sprecherin Karola Schulz mittelt. Im Zuge der Baumaßnahme wurde auf der Straße der Einheit eine einseitige Baustelle errichtet, die bis Donnerstag, 26. November, andauern wird. „Eine verkehrsrechtliche Genehmigung dafür liegt vor“, sagt Karola Schulz auf MAZ-Nachfrage.

Anzeige

Auf eine Fahrspur verengt worden ist die Straße der Einheit in Falkensee bis voraussichtlich zum 26. November 2020. Quelle: Nadine Bieneck

Unübersichtlicher Straßenbereich führt zur Ampelregelung

Ausgestellt wurde diese von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, wie Falkensees Stadtsprecherin Yvonne Zychla bestätigt. „Aufgrund der unübersichtlichen Stelle wurde eine Ampelregelung eingerichtet“, sagt Schulz. Unübersichtlich ist dieser Bereich der Straße der Einheit aufgrund eines Kurvenbereiches. Eine Ampel lässt die Verkehrsteilnehmer die abgesperrte Straßenseite nun wechselseitig passieren. Dies führt zu bestimmten Tageszeiten zum Teil zu erheblichen Rückstaus, Verkehrsteilnehmer sollten daher vorsorglich einige zusätzliche Minuten Fahrzeit einplanen.

Fertigstellung des Bauprojekts für März 2021 angepeilt

Geht alles nach Plan, ist die Baustelle ab Freitag Geschichte. Insgesamt verlaufen die Baumaßnahmen für den Betriebshof bislang planmäßig, sagt Karola Schulz. Der Spatenstich erfolgte im September 2019. Insgesamt hat das Bauvorhaben ein Volumen von rund 7,5 Millionen Euro. Nicht zuletzt durch die Beschlüsse des Havelländer Kreistags baute die kreiseigene Busgesellschaft ihr Angebot vor allem im Falkenseer Raum deutlich aus und bot den Bürgern in den vergangenen drei Jahren rund 30 Prozent mehr Fahrkilometer als zuvor an. In der Folge platzte der bisherige Standort des Unternehmens mehr und mehr aus allen Nähten, wurden zusätzliche Kapazitäten notwendig. Da das Betriebsgelände direkt neben dem bisherigen Standort nicht käuflich erworben werden konnte, liegt der neue Betriebshof nun etwa 50 Meter von diesem entfernt. Dort entstehen Werkstatt, Bürogebäude und eine Überdachung für Stellplätze von etwa 20 Bussen. „Unsere Zielstellung ist die Fertigstellung des Bauprojekts bis März 2021“, sagt Karola Schulz. Zu sehen sei dieser Termin jedoch vorbehaltlich der Coronaauswirkungen.

Von Nadine Bieneck