Havelländer Kameraden auf dem Weg ins Katastrophengebiet: Längst in den Startlöchern

„Die Kollegen stehen ja schon seit fast zwei Wochen in den Startlöchern“, berichtet Lothar Schneider. Seit Montagabend steht das Telefon des Havelländer Kreisbrandmeisters nicht mehr still. Da hatte das vor drei Wochen von einer Unwetterkatastrophe schwer getroffene Bundesland Rheinland-Pfalz ein offizielles Hilfeersuchen an das Land Brandenburg übersandt, in dessen Folge wenig später bereits unter anderem die Brandenburger Kreisbrandmeister mit der Organisation eines Hilfskonvois begannen.

Rheinland-Pfalz hatte Hilfsangebote aus Brandenburg zuvor abgelehnt

„Rheinland-Pfalz hatte die Hilfsangebote aus Brandenburg ja zuvor noch abgelehnt“, weiß Schneider. Der Kreisbrandmeister weiß, jede Menge Kameradinnen und Kameraden aus dem Havelland wären liebend gern in die überschwemmten Gebiete gefahren, um vor Ort bei den Aufräumarbeiten mit anzupacken. „Wenn man die Bilder sieht, die ganze Infrastruktur ist dort zusammengebrochen, die Menschen brauchen Hilfe.“ Zu tun gäbe es mehr als genug. Auch, weil die Feuerwehren in den Unwettergebieten selbst massiv von den Folgen der Flut betroffen sind. „Allein im Raum Ahrweiler sind elf der 16 Freiwilligen Wehren völlig zerstört“, berichtet Schneider.

Am frühen Donnerstagmorgen nun werden sich insgesamt 250 Einsatzkräfte aus allen Landkreisen Brandenburgs auf den Weg Richtung Nürburgring machen. Auf der Motorsport-Rennstrecke, die sich im betroffenen Flutgebiet in der Eifel befindet, wurde ein sogenannter Bereitstellungsraum eingerichtet, über den die zu Hilfe eilenden Kameradinnen und Kameraden koordiniert und vor Ort dort eingesetzt werden, wo Hilfe am dringlichsten benötigt wird.

Acht Kameraden aus Friesack und Falkensee rollen am Donnerstag gegen 5 Uhr in Friesack vom Hof. Bereits am Mittwoch trafen in Nürburg Feuerwehrleute aus der Lausitz zur Vorerkundung ein, wie Lothar Schneider berichtet. Angefordert wurden die Brandenburger zur sogenannten technischen Hilfeleistung. Mit zwei Fahrzeugen machen sich die Havelländer auf den Weg. „Wir unterstützen vor Ort mit einem Logistik-Gerätewagen sowie mit einem Wechsellader mit sogenanntem Abrollbehälter mit Rüstmaterial.“ Die Fahrzeuge seien mit jeder Menge Pumpen, aber auch anderen Gerätschaften für die technische Hilfe, wie Scheren oder Spreizern, beladen.

Insgesamt 16 Kameraden aus dem Havelland packen vor Ort mit an

Die acht Einsatzkräfte, die sich am Donnerstag vom Feuerwehrtechnischen Zentrum aus auf den Weg ins Katastrophengebiet machen, werden am Montag von weiteren acht Kameraden aus dem Havelland abgelöst. Die technische Ausrüstung der Havelländer bleibt dabei vor Ort. Laut aktueller Planung kehrt der zweite Trupp aus dem Havelland am 12. August zurück in die Heimat. Ein Teil der Brandenburger Einsatzkräfte wird bis 16. und 17. August in Rheinland-Pfalz bleiben.

In Friesack wurde am Mittwoch bereits alles für die Abreise vorbereitet. Quelle: Feuerwehr Friesack

Insgesamt sei das Brandenburger Hilfskontingent über zehn Tage vor Ort, könne sich selbst versorgen und werde im Schichtbetrieb arbeiten, erklärte der Brandenburger Innenstaatssekretär Markus Grünewald, der für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz zuständig ist, am Mittwoch. Das Innenministerium koordiniert den Gesamteinsatz, in enger Abstimmung unter anderem mit den Kreisbrandmeistern. Neben den 250 Einsatzkräften umfasst der Konvoi aus Brandenburg insgesamt 50 Einsatzfahrzeuge, deren Schwerpunkt technische Komponenten mit Pumpen und Stromaggregaten, aber auch eine Gefahrstoffeinheit zur Beseitigung von Ölschäden und verschmutztem Wasser umfasst. Ergänzt wird das Ganze durch Führungs- und Versorgungskomponenten, so dass sich die Helfer vor Ort autark und eigenständig organisieren können.

Dank an die Arbeitgeber dafür, dass sie ihre Mitarbeiter für den Einsatz freigeben

„Wir sind sehr froh und stolz, dass unsere Kameraden dort runterfahren, um den Menschen im Katastrophengebiet zu helfen“, sagt Schneider. Zugleich dankt er den Arbeitgebern der Einsatzkräfte, „dass sie ihre Mitarbeiter für diesen Einsatz losziehen lassen“. Er hofft, ebenso wie die Feuerwehrleute aus dem Havelland, „dass die Kameraden für die Bürger in Rheinland-Pfalz maximale Erfolge durch ihre Hilfe vor Ort erzielen können, um das Leid der Betroffenen zu lindern“.

Dieser Container, vollgepackt mit Geräten für technische Hilfeleistungen, macht sich am Donnerstag auf den Weg ins Überschwemmungsgebiet. Quelle: Feuerwehr Friesack

Die Unwetterkatastrophe im Westen Deutschland s ist bei den Feuerwehren im Havelland seit Tagen Gesprächsthema. „Natürlich verfolgt man die Bilder und möchte am liebsten sofort selbst mit anpacken“, sagt auch Lothar Schneider. Der erfahrene Feuerwehrmann weiß zugleich: „Vor den Menschen und auch den Einsatzkräften dort liegt noch eine Menge Arbeit.“ Die Signale, dass Hilfe und starke Hände nach wie vor dringend gebraucht werden, ließen auch drei Wochen nach den Überschwemmungen nicht nach. „Es gibt dort nach wie vor Orte, in denen bislang kaum etwas passiert ist“, sagt er.

Havelländer Einsatzkräfte sammeln zudem Ausrüstung für die Wehren im Unwettergebiet

Um überdies den schwer getroffenen Feuerwehren im Überschwemmungsgebiet direkt zu helfen, wurde durch mehrere Wehren im Havelland zudem Schutzkleidung gesammelt, die nun den Wehren vor Ort, die alles verloren haben, zur Verfügung gestellt wird. Unter anderem aus dem Amt Friesack, der Gemeinde Schönwalde-Glien und der Stadt Nauen sei Ausrüstung zusammengetragen worden, die im Havelland nicht mehr in Gebrauch sei. „Das Material ist gut erhalten und gepflegt und leistet in Ahrweiler zukünftig ganz sicher noch gute Dienste“, so Schneider.

Von Nadine Bieneck