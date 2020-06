Havelländer sind beim DB-City-Ticket außen vor

Havelland

Die Spandauer können sich freuen: Sie profitieren vom neuen Angebot der Deutschen Bahn – dem City-Fernverkehrsticket, das nun auch für den Tarifteilbereich B gilt. Bisher war es nur für den Tarifteilbereich A (innerhalb des S-Bahn-Ringes) gültig.

„Dank der neuen Regelung der Fernverkehrstickets ergibt sich eine deutliche Verbesserung für die Fahrgäste aus den Berliner Außenbezirken und insbesondere am Fernverkehrsbahnhof Berlin-Spandau, aber auch für alle anderen Fahrgäste mit Start oder Ziel im Tarifteilbereich AB“, sagt Joachim Radünz vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, und ergänzt: „Mit der neuen Regelung braucht man für die gesamte Reise nur ein Ticket, das damit die gesamte Anschlussmobilität im Berliner Stadtgebiet sicherstellt. Mit der kostenfreien Weiterfahrt, mit allen lokalen Bussen und Bahnen am Start- und Zielort, ist so ein wesentliches Qualitätsmerkmal des ÖPNV erfüllt.“ Auch Besitzer der BahnCard 100 können ab sofort alle öffentlichen Verkehrsmittel im Berliner Stadtgebiet nutzen, so Radünz.

Anzeige

Grüne fordern Ausnahmen für Randgebiete

Während der Verkehrsverbund das neue Angebot lobt, kommt Kritik aus dem Land Brandenburg, insbesondere aus den Randgebieten um Berlin. „Die Erweiterung des DB-City-Tickets auf den Tarifbereich B ist ein notwendiger Schritt. Leider profitieren Fahrgäste aus Falkensee oder Dallgow-Döberitz davon aber nicht. Und das obwohl diese deutlich näher am Bahnhof Spandau wohnen, als andere innerhalb des Berliner Stadtgebietes“, sagt Clemens Rostock, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag.

Weitere MAZ+ Artikel

Er hält eine Ausnahmeregelung, von der auch Fahrgäste aus Falkensee, Dallgow-Döberitz und Hennigsdorf profitieren würden, für sinnvoll. „Solche Ausnahmen gab es bereits unter der alten Regel, bei der die Ringbahn die Grenze für das City-Ticket bildete, mit ihm aber auch zum Bahnhof Lichtenberg gefahren werden konnte. Auch wenn die neue generelle Grenzziehung nachvollziehbar ist, sollte beim Bahnhof Spandau die Besonderheit beachtet werden, dass dieser deutlich näher an der Stadtgrenze liegt als der Bahnhof Südkreuz.“

Von Jens Wegener