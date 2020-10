Im Zeitraum vom 25. September bis 5. Oktober sind 21 weitere Corona-Infektionen im Havelland aufgetreten, darunter in einer Schule, einer Kita und in einem Unternehmen. Damit sind derzeit 29 Personen im Landkreis infiziert.

Am Vicco-von-Bülow Gymnasium in Falkensee mussten 24 Schüler nach einem Corona-Fall in Quarantäne geschickt werden. Quelle: Marlies Schnaibel