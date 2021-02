Falkensee/Dallgow/Schönwalde

„Was immer deiner Seele gut tut - mach es.“ Für Yvonne Stroschke ist das ein Motto, das sie ihren Kunden ans Herz legt. Und für die Dallgower Blumenhändlerin ist auch klar, was das Gute sein kann: sich oder anderen Blumen schenken. Offensichtlich wissen das auch ihre Kunden, denn viele haben dem Geschäft „Landblume“ in der Nähe des Dallgower Bahnhofs die Treue gehalten. „Die Kunden bestellen und holen die Ware ab“, erzählt sie. Kurz vor dem Valentinstag bestellen sie noch mehr als sonst, wenn auch längst nicht so viele Blumen über den Ladentisch gehen wie in Vorjahren.

Gestreute Blütenblätter weisen den Weg

„Aber die Kunden kommen zu uns“, sagt sie. Mit einem großen Schild und gestreuten Blütenblättern vor dem Laden gibt das Landblumenteam ein Lebenszeichen. „Es ist alles aufwendiger, mühsamer, aber wir können arbeiten“, sagt die Inhaberin, „dafür bin ich dankbar. Ich musste keinen entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Wir können die Miete für das Geschäft zahlen.“ Selbst neue Kunden haben zu ihnen gefunden – sei es über das Schild, sei es über Facebook oder WhatsApp oder Signal.

Die klassische rote Rose fehlt nicht

Natürlich kann man auch ohne Valentinstag gut Blumen verschenken, meint Yvonne Stroschke, aber nun kommt der berühmte Tag der Verliebten und fällt auf einen Sonntag. Die Landblume hat am Wochenende geöffnet, bestellte Sträuße können abgeholt werden. Selbst der Großmarkt hat am Sonntagfrüh noch geöffnet, der Nachschub wäre also gesichert. Schon jetzt zeigt sich der Trend: Die Kunden setzen auf Frühling und Farbe. „Aber wir haben auch die klassische rote Rose im Angebot“, sagt Yvonne Stroschke.

Dornröschen setzt auf Fleurop

Nicht in den Dornröschenschlaf gefallen ist der Blumenladen „Dornröschen“ am Finkenkruger Bahnhof. Auch Inhaberin Marion Jordan arbeitet die telefonisch geäußerten Wünsche ihrer Kunden ab, die holen den Strauß ab oder setzen bei ihr auf Fleurop. „Das wird viel genutzt und jetzt zum Valentinstag spürbar mehr als sonst“, sagt Marion Jordan. Auffällig findet sie, dass viele sich dabei den Strauß ohne Grußkarte schicken lassen. Da nimmt der Mann wohl zuhause dem Blumenboten den Strauß ab und gibt ihn direkt der Frau, vermutet die Blumenhändlerin. „Zu Valentinzeiten gehen Rosen mehr als sonst, aber auch die Frühblüher sind gern gesehen“, erklärt Marion Jordan die Blumenvorlieben der Falkenseer Kunden.

Frühlingssträuße gefragt

Lena Johannsen vom Blumenladen „Blüten-Stiel“ in Schönwalde-Siedlung rät Verliebten derzeit vom Kauf roter Rosen ab und empfiehlt lieber einen bunten Frühlingsstrauß. „Auf der ganzen Welt ist am Sonntag Valentinstag.“ Zudem sei der Winter hart und wegen Corona werde weniger produziert. Das treibt die Preise hoch. „Rote Rosen sind einfach gerade sehr teuer. Eine kostet zwischen 4 und 5 Euro.“ Einen Käufer störte das wenig und er orderte sogar für 200 Euro schon rote Rosen. Im Schnitt kaufe der Mann seiner Herzensdame einen Strauß für 20 bis 25 Euro, berichtet Lena Johannsen.

Abhol- und Bringeservice

Valentinstag kurbelt das Geschäft bei „Blüten-Stiel“ an, aber längst nicht in dem Maße wie in den Vorjahren. „Viele wissen nicht, dass sie bei uns Sträuße bestellen können. Wir haben einen Abhol- und Bringeservice“, sagt Lena Johannsen. Meist seien es tatsächlich Männer, die Blumen orderten.

Ansonsten aber kaufen sich Frauen auch selbst Blumen, um sich den Frühling ins Haus zu holen, berichtet die Floristin.

Die Blumen to go reichen die drei Mitarbeiterinnen den Kunden durch das offene Fenster. Es sei aber schwierig zu planen, wie viele Blumen sie vorhalten müssten. Rote Rosen aber hat Blüten-Stiel noch genügend da.

Von Marlies Schnaibel und Marion von Imhoff