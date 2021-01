Falkensee

Während für die meisten Rum lediglich ein Getränk darstellt, ist es für Enrico Hübner eine Leidenschaft. Für ihn stellt Rum weit mehr als nur den Genuss dar. „Keine andere Spirituose hat solch eine Geschichte. Es ist ein extrem komplexes Getränk“, sagt er. Kurzerhand machte er seine Leidenschaft vor drei Jahren zum Beruf.

Schon seit 2018 betreibt er die „Rumbar“ in der Nähe des Bahnhofs Finkenkrug. Über 100 verschiedene Rum- und Ginsorten hat er in den vielen Regalen dort zu stehen. Doch wer die Bar finden will, muss erst nach ihr suchen. „Es ist eine versteckte Bar“, erklärt Enrico Hübner.

Anzeige

Die versteckte Bar und der „RumTreiber“

Erst, wenn man in der Ehlers-Villa angekommen ist und einer Treppe hinab folgt, gelangt man zu ihr. Doch ohne Reservierung würde es schwer werden, einen der begehrten Plätze zu bekommen. Lediglich 20 Personen passen herein. Und wegen der Corona-Pandemie ist das Geschäft aktuell sowieso geschlossen.

Doch auch die Pandemie hielt ihn nicht davon ab, seiner Leidenschaft weiter zu frönen. Im Dezember vergangenen Jahres wagte er dann mitten in der Pandemie einen mutigen Schritt: Die Eröffnung eines weiteren Ladens, den „RumTreiber“ am Bahnhof Falkensee. Zuvor dienten die Räume lediglich als Lagerfläche. Doch nun stehen auch hier etliche Rum- und Ginsorten in den hölzernen Regalen. Vor den Regalen steht ein dunkelbrauner Holztisch mit Gläsern und weiteren Getränken. Die Wand ist in Grün gehalten und wird durch einen goldenen Spiegel geschmückt.

Und schon im ersten Lockdown im April vergangenen Jahres hat Enrico Hübner zusätzlich einen Online-Lieferservice eingerichtet. Nun kann man online zwischen süßen, herben, dunklen und weißen Rumsorten wählen, die Auswahl ist riesig. Auch Gin-Liebhaber werden fündig. Sind die Getränke einmal ausgewählt, kann man sie ganz entspannt zu sich nach Hause schicken lassen. Und noch besser: Enrico Hübner bietet online auch Rum-Tastings und Cocktail-Runden an.

Das sind die Top-Vier-Cocktails im Havelland

Jeden Montag veröffentlicht Enrico Hübner eine neue Karte mit Cocktails, welche bis Donnerstag bestellt werden können. Immer freitags werden sie dann zwischen 18 Uhr und 20 Uhr geliefert. Oft gebe es zu den Cocktails ein bestimmtes Thema. Auch schicke er passende Dekorationen und Eiswürfel mit. In dieser Woche etwa heißt das Cocktail-Thema „Simply the Best“.

„Unter diesem Motto werden die vier Cocktails gekürt, welche bei den Kunden die besten Rückmeldungen ergeben haben“, verrät Enrico Hübner. Auf Platz vier schaffte es eine alkoholfreie Variante, der „Mandelbaum“.

Auf Platz Vier schaffte es der Cocktail „Mandelbaum“. Quelle: Privat

Es sei eine Abwandlung des bekannten Mai-Tai-Cocktails. Enthalten sind Ananas, Orangen, Limetten und, wie der Name schon verrät, Mandeln.

Auf Platz drei ist der Cocktail „Weihnachtsbäckerei“. In ihm sind Amaretto, Orangenlikör, selbst gemachter Waldbeerensirup, Kirschen, Äpfel, ebenfalls Mandeln und Limetten.

Auf Platz Drei ist der Cocktail „Weihnachtsbäckerei“. Quelle: Privat

Auf Platz zwei ist der „Graf“: „In ihm ist indischer Rum. Viele wissen gar nicht, dass Indien weltweit der größte Rumhersteller ist“, verrät Enrico Hübner. Der indische Rum wird mit weiteren Rumkomponenten versetzt, dazu kommen Ananas, Orangen und frischer Limettensaft.

Knapp an der Eins vorbei: Der Cocktail „Graf“. Quelle: Privat

Doch der beliebteste Rum war bei den Kunden der „Solero“: Ein Rumlikör mit frischer Vanille, Limetten- und Maracujasaft und Ananas.

Diesen Cocktail lieben die Havelländer: Der „Solero“. Quelle: Privat

„Betreutes trinken nach Zahlen“

Alle Cocktails sind persönliche Kreationen von Hübner. „Wir experimentieren gerade sehr viel rum“, sagt er. Aber er sei begeistert, wie gut seine Cocktail-Variationen bei den Kunden ankommen würden. Ebenso beliebt sind die Rum-Tastings.

Oft würden sich Firmen dazu anmelden. Online per Videokonferenz treffen sie sich dann mit Enrico Hübner und er teilt sein Wissen über verschiedene Rumsorten mit ihnen. Vorher hat Hübner ihnen acht verschiedene Rumproben zugeschickt, welche sie online gemeinsam probieren. Jede Flasche habe eine Nummer, von eins bis acht, über die Hübner dann etwas erzählt. „Betreutes Trinken nach Zahlen“, nennt er es deshalb scherzhaft.

Rund zwei Stunden geht so ein Tasting mit ihm. Doch „noch nie war ein Tasting nach zwei Stunden beendet. Oft verbringt man online noch weitere zwei Stunden miteinander, weil die Stimmung so gut ist“, sagt er. Bis zu 15 Leute können online gleichzeitig daran teilnehmen. Mehr wären laut Hübner zu viel.

Doch die Pandemie macht auch ihm zu schaffen

„So ist es immer noch etwas persönlicher und gemütlicher als mit beispielsweise 100 Leuten“, sagt er. Besonders der persönliche Kontakt zu seinen Kunden fehle ihm in der Corona-Pandemie.

Generell sei es eine schwierige Situation. „Wir verdienen seit April vergangenen Jahres kaum noch etwas“, sagt er. Man arbeite quasi umsonst. Auch falle es schwer, über die lange Zeit immer wieder neue und kreative Ideen für etwa die wöchentliche Cocktail-Karte zu kreieren. Einige schlaflose Nächte habe er deshalb schon gehabt.

Rum ist seine Leidenschaft. Doch hat Enrico Hübner wegen der Pandemie auch schlaflose Nächte. Quelle: Steve Reutter

Am schwierigsten sei es aber „sich ohne wirkliche Perspektive als Gastronom immer wieder neu auf die veränderten Maßnahmen einzustellen. Doch sei es ihm vor allem wichtig, nicht stetig darüber zu meckern. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt er. Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Menschen den Rum und die Cocktails weiterhin so gut annehmen.

„Und dass die Leute vor allem bewusst genießen. Egal, ob es Essen, Trinken oder etwas anderes ist. Ich wünsche mir ein bewussteres Leben für die Gesellschaft. Und ich hoffe, wir tragen mit unserem Laden dazu bei“, sagt er.

Von Steve Reutter