Havelland: Falsche Polizisten mit Schockanrufen am Telefon

Havelland

Der Brandenburger Polizei wurden am Donnerstag mehrere Versuche gemeldet, dass falsche Polizisten am Telefon mit Schockanrufen versucht haben, die Angerufenen um ihr Erspartes oder ihre Wertsachen zu bringen. Im Havelland, speziell in Schönwalde-Glien, Falkensee und Dallgow-Döberitz zeigten fünf Bürger solche Telefontricks an, die alle einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang als Sachverhaltsgrundlage beinhalteten. Die Täter gaben sich dabei am Telefon als Polizisten aus, die nun einen nahen Angehörigen als Verursacher des Verkehrsunfalls auf der Wache hätten. Dieser könne jedoch nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro eine Strafe abwenden. Die Havelländer fielen auf den Schwindel nicht herein.

Von MAZonline