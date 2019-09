Falkensee

Wieder ein Freitag im Zeichen des Klimas: Der Demonstrationszug unter dem Motto „ Fridays for Future“ startet am 20. September um 10.30 Uhr am Falkenseer Bahnhof. Er endet am Rathaus, wo weitere Aktionen geplant sind.

Doch nicht nur das Organisatorenteam rund um das Falkenseer Jugendforum mischt an diesem Demot...