Havelland: Gastronomen wegen 2G-plus mit viel Wut im Bauch

Havelland

Die Gastronomen stöhnen unter den neuen Corona-Regeln. „Hier wird eine Branche geopfert, um durch die Krise zu kommen“, sagt Michael Arneburg, Inhaber des Kronprinzen in Falkensee-Finkenkrug, einer der ausgezeichneten gastronomischen Betriebe im Havelland: „Die gegenwärtige Politik scheint mehr angstgetrieben zu sein, als einem Plan zu folgen, anders kann ich das nicht mehr nennen.“

Hotelerfahrungen mit Corona

Seit Beginn der Woche gelten in gastronomischen Betrieben in Brandenburg die 2G-plus-Regeln, das heißt: Zweimal geimpft plus aktuellem Test oder geboostert – nur so ist der Zutritt in eine Gaststätte nun erlaubt. „Wir haben seit zwei Jahren bewiesen, dass wir Hygieneregeln einhalten, haben in Hygienekonzepte investiert, kontrollieren seit zwei Jahren die Gäste – was sollen wir noch machen?“, fragt der Kronprinz-Inhaber.

Gastronom Michael Arneburg würde den Kronprinz in Falkensee-Finkenkrug am liebsten für vier Wochen schließen. Quelle: Ulrich Hansbuer

In eine Gaststätte reinzukommen sei ja bald schwieriger, als ins Ausland zu fliegen, so Brandenburgs Dehoga-Präsident Olaf Schöppe, der genauso wie Arneburg klare Worte findet: „Dann sollte die Politik lieber uns vier Wochen die Öffnung verbieten und uns dabei helfen, zu überleben.“ Ohne Gäste keine Einnahmen, ohne Einnahmen kein Geld für Personal, Strom und Miete. Diese einfache Rechnung könne doch jeder Politiker auch selbst aufmachen.

Falkenseer Gastronom befürchtet Umsatzeinbußen

Mit der Einführung der 2G-plus-Regelung erwarten die Unternehmen der Branche noch einmal weitere Umsatzverluste. „Wir hatten neun Euro Umsatz am Abend“, erzählt Gastronom Arneburg und fragt: „Wie soll ich davon mein Personal bezahlen?“ Hinzu kämen die um über das Doppelte gestiegenen Heizkosten: „Soll ich die wenigen Gäste im Kalten essen lassen?“ Die Lage sei noch schlimmer als im vergangenen Winter, so die Rückmeldung aus den Unternehmen an den Gastronomie-Dachverband Brandenburgs.

Kritik an unzureichenden Überbrückungshilfen

Die Rücklagen seien mittlerweile aufgebraucht, Unternehmerinnen und Unternehmer hätten teilweise ihre Altersvorsorge aufgelöst, mussten sich neu verschulden. Waren die Hilfen im vergangenen Winter noch angemessen, so wurden in der aktuellen Überbrückungshilfe IV der Erstattungsbetrag der Fixkosten und der Eigenkapitalzuschuss gekürzt, beklagt auch der Falkenseer Unternehmer, „obwohl jetzt die Lage viel dramatischer ist.“

Dazu komme, dass die Unternehmen die Löhne vorfinanzieren müssen und seit Januar auch die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge für ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit selbst zahlen müssten. „Im Gastronomiebereich haben wir Umsatzeinbußen von 80 Prozent, in der Hotellerie gar von 90 Prozent“, sagt Arneburg. Handelsvertreter und Touristen – sie alle wären in den letzten zwei Jahren ausgeblieben.

Schwerer Start für Neugastronomen in Dallgow

Von Umsatzverlusten von fast 50 Prozent sprechen Filippo Zilio und Sara Zanchettin, die neuen Betreiber der Pizzeria San Remo im Einkaufscenter Havelpark. „Wir haben gerade das Restaurant und das Eiscafé übernommen, aber wir hoffen wieder auf bessere Zeiten“, sagt der italienische Jung-Gastronom aus Dallgow. Im Bahnhofsrestaurant Casa Toro Negro von Dallgow erklärt der Kellner, dass sie sowieso nur Gäste über 60 Jahre hätten, die alle schon dreimal geimpft seien. Dabei lacht er gequält.

Der Dallgower Immanuel Sandner, Servicekraft in dem Steakrestaurant, befürchtet, dass vielen ehemaligen Gästen der aktuelle Test zu viel Mühe machen würde und sie deshalb einen Restaurantbesuch streichen. „Und dies, obwohl wir in Dallgow gegenüber auf dem Bahnhofsvorplatz ein Testzentrum haben“, so Sandner, aber die Wartezeit auf das Ergebnis sei dann das Problem.

Kellner Immanuel Sandner aus Dallgow empfängt weniger Gäste Quelle: Ulrich Hansbuer

„Angesteckt wurde und wird sich bei privaten Zusammenkünften, weil sich Menschen nicht mehr in ungezwungener Atmosphäre in Restaurants und Kneipen treffen können“, sagt Brandenburgs Gastro-Präsident Olaf Schöppe, der genauso wie Kronprinz-Inhaber Michael Arneburg befürchtet, dass sich die Branche verändern wird.

Klage über Durcheinander der Anordnungen

Außerdem beklagt Arneburg, der mit dem Kronprinzen einen Hotel-Betrieb und ein Restaurant betreibt, das Durcheinander der Anordnungen. „Darüber hinaus möchte ich mir gar nicht ausmalen, dass in einem Hotelrestaurant ein Ungeimpfter, ein getesteter Dienstreisender, ein 2G-Hotelgast und ein 2G- plus-Restaurantgast, der von der Straße kommt, nebeneinandersitzen und nebenan in einer Gaststätte nur 2G plus getesteten Gästen Einlass gewährt wird. Wer soll das noch verstehen?“, so Olaf Schöppe.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Havellands Gastronomen haben derzeit viel Wut im Bauch, wie ihr Präsident selbst sagt. Nach einer letzten bundesweiten Umfrage des Gaststätten-Verbandes sehen sich über 50 Prozent der Unternehmen der Branche nun in ihrer Existenz bedroht.

Zauber-Dinner mit Oliver Grammel

Kronprinz-Gastronom Michael Arneburg bietet Ende des Monats ein Drei-Gänge-Menü als Zauber-Dinner mit Oliver Grammel an. Einfach wegzaubern lässt sich die Krise der Branche dabei nicht – aber vielleicht bringt der Abend mal wieder unter 2G-plus-Bedingungen Umsatz zum Überleben.

Von Ulrich Hansbuer