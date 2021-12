Havelland: Hier darf nicht geböllert werden

Havelland

Der Landkreis Havelland hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die zum Jahreswechsel die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen auf bestimmten öffentlichen Plätzen in Falkensee, Ketzin/Havel und Premnitz untersagt. Darüber informiert die Kreisverwaltung.

Zwei Tage Böllerverbot an drei Orten im Havelland

Vom 31. Dezember 0 Uhr bis zum 1. Januar 24 Uhr ist die Verwendung von Pyrotechnik demnach auf folgenden öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen in drei Orten im Landkreis Havelland untersagt:Falkensee: im direkten Bahnhofsumfeld in Falkensee und Finkenkrug, auf dem Campusplatz rund um die Bibliothek sowie auf dem Platz vor der Alten Stadthalle.Ketzin/Havel: auf dem Marktplatz einschließlich der anliegenden Kreuzungsbereiche Rathausstraße, Friedrichstraße, Albrechtstraße, im Kreuzungsbereiche Rathausstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße, im Kreuzungsbereich Falkenrehder Chaussee/Nauener Straße, auf der Großen Festwiese und der Havelpromenade, auf den Parkplätzen vor den Supermärkten (Edeka, Lidl, Netto) und auf dem Parkplatz Werderdammstraße in Paretz.Premnitz: entlang des öffentlichen Raumes an der Bundesstraße 102, einschließlich der Ortslagen Döberitz und Mögelin sowie im öffentliche Bereich um den Premnitzer See.

Von MAZonline