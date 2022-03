Havelland: Kreisgrüne wählen neuen Vorstand

Havelland

Die Mitglieder des Kreisverbands Havelland von Bündnis 90/Die Grünen haben einen neuen Kreisvorstand gewählt. Dazu kamen sie in Falkensee zusammen. Nach einer einstimmig beschlossenen Satzungsänderung umfasst der Vorstand nun neun Mitglieder.

Schwenger und Freisinger führen den Kreisverband

„Ein richtig gutes Team, mit dem wir eine progressive Politik gestalten und unsere internen Strukturen professionalisieren können“, fassen die alten und neuen Sprecherinnen Inge Schwenger (Schönwalde/Glien) und Martina Freisinger (Falkensee) das Ergebnis des Abends zusammen.

Grüne blicken auf Bürgermeisterwahlen

„Schon in den vergangenen zwei Jahren konnten wir Themen setzen und in die kommunalen Parlamente tragen“, beschreibt Inge Schwenger, deren politischer Schwerpunkt auf der Förderung regenerativer Landwirtschaft liegt, ihre Motivation für die erneute Kandidatur. Die Grünen wollen ihr Engagement weiter betreiben, auch mit Blick auf die anstehenden Bürgermeisterwahlen. Martina Freisinger, die auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Falkensee ist, lenkt den Blick insbesondere auf das ländliche Westhavelland: „Hier hat sich eine Gruppe sehr engagierter Menschen zusammengefunden, die wir als Vorstand fördern und begleiten müssen, damit sie in Zukunft die Repräsentanz im Kreisverband erfahren, die sie verdienen.“

Falkenseer Schatzmeister seit 1997

Einstimmig wiedergewählt wurde der seit der Gründung des Kreisverbandes 1997 amtierende Schatzmeister Michael Lange aus Falkensee: Da diese Aufgabe einer soliden Finanzplanung bei einer wachsenden Mitgliederzahl mit immer höherem Aufwand verbunden ist, wird er künftig von Jens Lehmann aus Falkensee als Beisitzer unterstützt. Genau wie Michael Lange wurde Lehmann, der schon zahlreiche Wahlkämpfe maßgeblich organisiert hat, einstimmig gewählt.

Durch die neue Beisitzerin Antje Töpfer (Falkensee), die bis 2019 Sprecherin des Kreisvorstands war und nun Vorsitzende der bündnisgrünen Kreistagsfraktion ist, besteht der direkte Kontakt in das alltägliche politische Geschehen im Havelland: „Zum einen ein Sprachrohr zwischen Fraktion und Vorstand zu sein und zum anderen unsere Aufmerksamkeit auf die ländlichen Regionen unseres Kreisverbands zu lenken, darin sehe ich in den kommenden zwei Jahren meine Aufgabe“, so Töpfer.

Mit 17 Jahren in den Vorstand

Mit 17 Jahren das jüngste Mitglied des Kreisvorstands ist der neugewählte Beisitzer Mostafa Abbas aus Falkensee: „Nachdem wir uns als Grüne Jugend Havelland in den letzten Jahren gegründet und eine eigene Struktur entwickelt haben, möchten wir nun auch im gesamten Kreis präsent und aktiv sein. Daher freue ich mich, dass wir nun einen festen Platz im Kreisvorstand haben.“ Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Joanna Kiliszek aus Schönwalde/Glien möchte den Blick des Kreisvorstands auf die höheren politischen Ebenen weiten: „Als Mitglied der Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur unserer Partei liegt mir besonders die Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum am Herzen. Dabei denke ich als gebürtige Warschauerin auch über die Grenzen unseres Landes hinaus.“ Der Weiterentwicklung der Parteistrukturen im Kreisverband Havelland haben sich die neu in den Vorstand gewählte Beisitzerin Stephanie Wetzel (Dallgow-Döberitz) sowie das langjährige Vorstandsmitglied und der als Beisitzer wiedergewählte Frank Vossnacker (Falkensee) verschrieben. Aus beruflichen Gründen nicht mehr angetreten war der Dallgower Peter-Paul Weiler.

Die Wahl, die eigentlich schon im Dezember 2021 stattfinden sollte, wurde aufgrund des Pandemiegeschehens verschoben, um eine Präsenzsitzung zu ermöglichen.

Der Kreisvorstand ist per E-Mail über info@gruenehavelland.de sowie in den wöchentlichen Sprechstunden dienstags zwischen 17 und 19 Uhr im Grünen Büro, Potsdamer Straße 10, in Falkensee, erreichbar.

