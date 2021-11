Falkensee

Immer wieder kommen Ines Z. die Tränen, wenn sie an diesen 6. Oktober zurückdenkt. Unverschuldet geriet die 41-Jährige mit ihrer kleinen Familie an diesem Oktobertag in Not, verlor ihr Dach über dem Kopf und fast ihr gesamtes Hab und Gut.

Wohnungsbrand in der Falkenseer Dahmestraße

Gemeinsam mit ihrem elfjährigen Sohn, dem Lebenspartner und Hündin Amy lebt die 41-Jährige in einem kleinen Zweifamilienhaus in der Dahmestraße. In dessen Erdgeschoss hat sie für ihre Familie ein gemütliches Heim eingerichtet. Der Weg dorthin war alles andere als einfach. Seit der Geburt ihres Sohnes vor elf Jahren leidet die Falkenseerin unter starken gesundheitlichen Problemen. „Ein Geburtsfehler, der medizinisch nicht wirklich behoben werden kann“, erzählt sie. Damit verbunden waren bereits mehrere schwere Operationen und langwierige Krankenhausaufenthalte, regelmäßig muss die zweifache Mutter – die erwachsene Tochter lebt nicht mehr zu Hause – zu Therapien und Arztterminen. Aufgrund ihrer angegriffenen Gesundheit ist die gelernte Modeschneiderin inzwischen frühberentet, da zu 100 Prozent schwerbeschädigt.

Der schreckliche Brandtag am 6. Oktober

Trotz alledem ist Ines Z. eine starke Frau, bewältigt ihren Lebensalltag und organisiert das Familienleben. Bis zu diesem 6. Oktober, der die Familie völlig entwurzelte.

Die 41-Jährige erinnert sich noch genau an den Mittwochvormittag: „Mein Sohn war das erste Mal nach auskurierter Krankheit wieder in der Schule. Ich hatte ungeplant bei den Schwiegereltern auf einen Kaffee vorbeigeschaut.“ Plötzlich habe ihr Handy verrückt gespielt. „Ich bekam unzählige Anrufe von Nachbarn, sollte mich sofort zurückmelden. In unserem Haus brennt es.“

Die ganze Straße stand voller Feuerwehrautos

Sichtlich schwer fällt es ihr, über die Ereignisse zu sprechen. In Windeseile machte sie sich damals auf den Weg in die Dahmestraße. „Als ich dort ankam, war die ganze Straße schon voll mit Feuerwehrautos“, erinnert sie sich. Im Dachgeschoss des Hauses war gegen 9.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet.

Wohnungsbrand in der Falkenseer Dahmestraße. Quelle: Feuerwehr Falkensee

„Ich weiß nur, dass der Brand von einer Kommode ausging“, sagt Ines Z. Die Flammen wüteten vor allem in der Wohnung unter dem Dach. Ein Hund und eine Katze konnten dort nur noch tot geborgen werden, die Nachbarin wurde bei dem Feuer nicht verletzt (MAZ berichtete). Die Wohnung von Ines Z. kam durch Qualm, Ruß und Rauch sowie die Löscharbeiten mächtig zu Schaden. „Der Qualm war bis auf Kniehöhe in die Räume gezogen“, erzählt sie. Ihre Sorge galt vor allem Familienhund Amy, ein Jack-Russell-Terrier.

Hündin konnte gerettet werden

Ein Glück, dass die Hündin so klein ist. Denn so überlebte sie die Rauchschwaden gerade eben so und konnte von der Feuerwehr gerettet werden.

Das große Aufräumen nach dem Brand: . Quelle: Nadine Bieneck

Die Hündin gehört neben einigen wenigen Dingen zu dem, was Ines Z. nun noch besitzt. „In der Wohnung ist kaum noch etwas benutzbar. Rauch und Gestank haben sich überall festgesetzt, von der Kleidung über die Bettmatratzen bis hin zu den Möbeln“, sagt die 41-Jährige. Einen vollständigen Überblick habe sie sich noch nicht verschaffen können, der Zutritt in die Räume ist schwierig. Bauarbeiter sind inzwischen im Haus zu Gange, berichtet Ines Z. und man hört die Erleichterung in ihrer Stimme. „Derzeit werden die Böden rausgerissen. Die Handwerker legen sich mächtig ins Zeug“, ist sie froh.

Schwierige Suche nach Übergangslösungen

Untergekommen waren Ines Z. und ihr Partner erst in einem Hotelzimmer, anschließend in einer Monteurswohnung. „Es ist schwierig, in Falkensee überhaupt etwas zu finden“, sagt sie. Nahezu im Wochenrhythmus hatten sie das genutzte Zimmer wechseln müssen. „Wir mussten immer wieder umziehen, dahin, wo gerade ein neues Zimmer frei wurde.“

Vor wenigen Tagen fand sie eine Ferienwohnung, in der sie vorerst bis Ende Dezember bleiben können. Die Kosten für die Unterkunft belaufen sich inzwischen auf mehrere tausend Euro. Bis zu einem gewissen Budget werden diese von der Versicherung erstattet. Die Abwicklung der Formalitäten jedoch belasten die schwerkranke Frau zusätzlich.

Sohn ist bei Großeltern untergekommen

Ihr Sohn ist zusammen mit Hündin Amy bei den Großeltern untergekommen, „dort fühlt er sich im Moment nach all den Ereignissen am sichersten“. Die Trennung von ihrem Kind jedoch stellt Ines Z. vor eine echte Zerreißprobe. „Das ist schwer. Als Mutter will man doch gerade in solch einer Situation so viel wie möglich für sein Kind da sein.“ Täglich pendelt sie nun zwischen Unterkunft, Sohn und Großeltern sowie ihrer Wohnung.

Viel Hilfsbereitschaft erfahren

Ihr größter Wunsch? „Ich möchte endlich wieder in meine eigenen vier Wände“, sagt sie unter Tränen. Viel Hilfsbereitschaft haben Ines Z. und ihre Familie in den letzten Wochen erfahren. So sind sie mit Bekleidung versorgt.

Weitere Spenden anzunehmen, sei kaum möglich. „Wir können ja nichts unterbringen“, sagt sie. Der größte Berg an Arbeit liegt noch vor ihr. „Wenn wir zurück in die Wohnung dürfen, müssen wir schauen, was überhaupt noch verwendbar ist.“ Heilfroh ist sie, dass ihre Versicherung für einen Großteil der Schäden aufkommt. Die Abwicklung stellt sie jedoch vor etliche Herausforderungen.

Besonders hart trifft sie die Situation ihres Sohnes. „Wir hatten wenige Tage vor dem Brand aus seinem Kinder- ein Jugendzimmer gemacht, die Renovierung war grade fertig geworden“, sagt sie. „An die Wand haben wir ein Fortnite-Bild gemalt, das haben wir selbst zusammengestellt“, erzählt sie und zum ersten Mal leuchten ihre Augen ein wenig. Der Elfjährige selbst wünsche sich neben seiner Familie nur eines. „Ich habe ihn gefragt und er meinte, ein Paar neue Schuhe wären schön“, sagt Ines Z. und schon kullern wieder die Tränen.

Weihnachtsaktion „Sterntaler“ will der Falkenseerin helfen

Genau an diesem Punkt setzt die Weihnachtsaktion „Sterntaler“ der Märkischen Allgemeinen Zeitung an. Gemeinsam mit unseren Lesern wollen wir Ines Z. helfen und bitten um Ihre Unterstützung. Wir sammeln Geld für die in Not geratene Familie.

Neben neuen Schuhen soll damit das Zimmer des Elfjährigen möglichst schnell wieder hergestellt und bewohnbar gemacht werden. Bett, Schränke und Schreibtisch, Teppich, Tapete und Malerfarben und vielleicht auch eine neue Wandbemalung sollen zusammenkommen. 2000 Euro ist das mutige Spendenziel.

Sollte mehr Geld gespendet werden oder nach der Renovierung noch Geld übrig bleiben, möchten wir der Familie einen Kurzurlaub ermöglichen. Um ein paar Tage rauszukommen, gemeinsam durchatmen zu können. An der Ostsee oder in einem Familienpark. Als kleinen Lichtblick in all der Not. Denn einen richtigen Urlaub hat Ines Z., auch aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme, mit Sohn und Freund schon lange nicht mehr gemacht.

Von Nadine Bieneck